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Bild auf 5 Minuten zeigt einen Unfall.
In Obdach verunfallte ein Auto.
Obdach
11/09/2026
Feuerwehreinsatz

Auto überschlägt sich: Lenker bei Obdach verletzt

Die Freiwillige Feuerwehr Obdach wurde am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall auf der B78 am Obdacher Sattel alarmiert. Aus bisher unbekannter Ursache verlor der Lenker eines Pkw die Kontrolle über sein Fahrzeug.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(111 Wörter)
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Das Auto kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam anschließend auf dem Dach zum Stillstand. Der Lenker wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung wurde er zur weiteren medizinischen Versorgung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Unfallstelle wurde abgesichert

Die Feuerwehr Obdach übernahm die Absicherung der Unfallstelle, die Erstversorgung des Verletzten, die Verkehrsregelung sowie die Reinigung der Fahrbahn. Zudem unterstützten die Einsatzkräfte das Abschlepp- und Bergeunternehmen bei der Bergung des Unfallfahrzeugs. Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die B78 kurzzeitig vollständig gesperrt werden. Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

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Die Feuerwehren rückten…
Bild auf 5 Minuten zeigt einen Unfall.
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…zu dem Unfall aus.
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