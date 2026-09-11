Kleinkind in Not: Mädchen hinter WC-Tür eingeschlossen

Ein technischer Defekt an einer WC-Tür sorgte am Donnerstag für einen Feuerwehreinsatz in Zeltweg. Ein Kleinkind war dahinter eingeschlossen und konnte sich nicht selbst befreien.

Die Freiwillige Feuerwehr Zeltweg-Stadt wurde am 10. September zu einer technischen Hilfeleistung im Stadtgebiet alarmiert. Ein kleines Mädchen war aufgrund eines technischen Gebrechens an der WC-Tür eingeschlossen. Auch die Eltern konnten die Tür von außen nicht öffnen und das Kind dadurch nicht selbst befreien.

Rasch aus misslicher Lage befreit

Die Einsatzkräfte stellten daraufhin rasch einen Zugang her und konnten das Kleinkind wohlbehalten aus seiner misslichen Lage befreien. Anschließend wurde das Mädchen wieder seinen sichtlich erleichterten und überglücklichen Eltern übergeben. Verletzt wurde das Kind nicht.