Schulstart 2026/27 in der Steiermark: Das ist neu

Am Montag. dem 14. September, starten rund 147.300 Schülerinnen und Schüler in der Steiermark ins neue Schuljahr. Neu sind ein Musikschwerpunkt, 43 Chancenbonus-Schulen und mehr Freiheit bei der Deutschförderung.

Mit dem 14. September beginnt in der Steiermark das Schuljahr 2026/27. Nach vorläufigen Zahlen besuchen 147.283 Schülerinnen und Schüler die angeführten Schularten. Für 12.277 Taferlklasslerinnen und Taferlklassler ist es der erste Schultag in einer Volksschule. Dazu kommen 262 Kinder in der Vorschulstufe. Insgesamt gibt es 12.598 Schulanfängerinnen und Schulanfänger.

Musik im Fokus

Heuer liegt ein ausdrücklicher Schwerpunkt auf Musik und Kreativität. Mit „CREACTIVATION 2026“ plant die Bildungsdirektion eine steiermarkweite Initiative für alle Schulstufen. Möglich sind vertonte Kurzfilme, bildnerische Arbeiten zu Musik oder Projekte mit Sprache und Literatur. Zum Schuljahresende ist eine öffentliche Veranstaltung in Graz geplant. Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner: „Musik eröffnet Kindern eine besondere Möglichkeit, sich auszudrücken, eigene Talente zu entdecken und Gemeinschaft zu erleben. Wer gemeinsam singt und musiziert, lernt auch, auf andere zu hören und zum Gelingen eines Ganzen beizutragen. Diesen Erfahrungen wollen wir im neuen Schuljahr mehr Raum geben“

Mehr Förderung

43 steirische Schulen – 26 Volksschulen und 17 Mittelschulen – erhalten über den Chancenbonus zusätzliche Ressourcen. Diese können etwa für Lehrpersonen, Schulsozialarbeit, Sprach- und Leseförderung oder Projekte eingesetzt werden. Bei der Deutschförderung können Schulen zwischen dem bisherigen Modell und einer schulautonom gestalteten Förderung wählen. An allen Volksschulen wird zudem die diagnosebasierte Leseförderung verstärkt.

Digital mit Maß

Digitale Bildung und künstliche Intelligenz bleiben Teil des Unterrichts, sollen aber kein Selbstzweck sein. Schülerinnen und Schüler sollen KI-Ergebnisse prüfen und mögliche Fehler oder erfundene Angaben erkennen. Die pädagogische Verantwortung bleibt bei der Lehrperson. Wer erstmals die fünfte Schulstufe besucht, erhält an teilnehmenden Schulen über „Digitales Lernen“ ein digitales Endgerät.

Sommerschule wächst

Vor dem Schulstart waren 7.755 Schülerinnen und Schüler an 179 Standorten in der Sommerschule – um 1.696 mehr als 2025. Neu ist die verpflichtende Teilnahme für außerordentliche Schülerinnen und Schüler, die am ersten Tag des Sommersemesters eine Deutschförderklasse besucht haben. 851 Lehrerinnen und Lehrer mit laufendem Dienstvertrag waren im Einsatz. Dazu kamen 269 weitere Unterrichtende.