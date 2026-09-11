Moto GP in Spielberg: ÖBB schaffen 4.000 zusätzliche Sitzplätze

Rund um den Moto GP in Spielberg wird auf der Südstrecke mehr los sein. Die ÖBB reagieren darauf mit zehn zusätzlichen Zugverbindungen zwischen Wien und Knittelfeld und insgesamt 4.000 weiteren Sitzplätzen.

Zum Moto GP in Spielberg stocken die ÖBB ihr Angebot deutlich auf: Am Rennwochenende gibt es zehn zusätzliche Züge zwischen Wien und Knittelfeld sowie 4.000 weitere Sitzplätze.

Zum Moto GP in Spielberg stocken die ÖBB ihr Angebot deutlich auf: Am Rennwochenende gibt es zehn zusätzliche Züge zwischen Wien und Knittelfeld sowie 4.000 weitere Sitzplätze.

Für die Anreise zum Moto GP in Spielberg erweitern die ÖBB am Wochenende von 19. bis 20. September ihr Angebot. Auf der Südstrecke zwischen Wien und Knittelfeld werden zusätzliche Züge eingesetzt. Gleichzeitig steigt die Zahl der verfügbaren Sitzplätze um insgesamt 4.000. Damit reagieren die ÖBB auf die erwartete erhöhte Nachfrage rund um das Rennwochenende.

Vier Züge mehr am Samstag

Am Samstag, dem 19. September, kommen vier zusätzliche Verbindungen dazu. Von Wien Hauptbahnhof fahren die Züge D 16123 um 6.05 Uhr und D 16129 um 7.02 Uhr nach Knittelfeld. Sie kommen dort um 8.46 beziehungsweise 9.46 Uhr an. In die Gegenrichtung fahren D 16126 um 17.35 Uhr sowie D 16132 um 18.35 Uhr von Knittelfeld nach Wien. Die Ankunft in Wien ist um 20.20 beziehungsweise 21.20 Uhr vorgesehen.

Weitere sechs Züge am Sonntag

Am Sonntag, dem 20. September, stehen insgesamt sechs zusätzliche Verbindungen zur Verfügung. Neben den vier Zügen, die bereits am Samstag verkehren, kommen zwei weitere dazu. D 16135 fährt um 7.50 Uhr von Wien Hauptbahnhof ab und erreicht Knittelfeld um 10.23 Uhr. D 16138 startet um 16.35 Uhr in Knittelfeld und kommt um 19.20 Uhr in Wien an. Damit werden am gesamten Wochenende zehn zusätzliche Züge eingesetzt.

Reservierung empfohlen

Wer an den stärksten Reisetagen unterwegs ist, sollte laut ÖBB einen Sitzplatz reservieren. Reservierungen sind ab 3 Euro erhältlich. Möglich sind sie über tickets.oebb.at, in der ÖBB App, am ÖBB Ticketschalter sowie über das ÖBB Kundenservice unter 05-1717. So können sich Reisende bereits vor der Fahrt einen Sitzplatz sichern.