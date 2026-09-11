Steirer lässt Schwerverletzte nach Unfall einfach liegen

Ein Unfall, eine schwer verletzte Frau – und vom zweiten Autofahrer fehlt zunächst jede Spur. Nach einem Zusammenstoß in Gratkorn soll ein 32-Jähriger einfach zu Fuß davongegangen sein. Weit kam er allerdings nicht.

Gegen 17.15 Uhr krachten auf der Harter Straße in Gratkorn (Bezirk Graz-Umgebung) am Freitagnachmittag (11. September) zwei Autos zusammen. Eine 50-jährige Lenkerin erlitt dabei schwere Verletzungen am Kopf. Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, fehle vom zweiten beteiligten Autofahrer jede Spur.

Polizei findet Lenker in der Nähe

Der 32-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung dürfte die Unfallstelle zu Fuß verlassen haben. Doch weit kam er nicht: Polizisten fanden ihn wenig später in unmittelbarer Nähe. Laut Polizei machte er einen alkoholisierten Eindruck, einen Alkomattest verweigerte er. Währenddessen versorgte das Rote Kreuz die schwer verletzte 50-Jährige und brachte sie ins UKH Graz. Auch rund 25 Feuerwehrleute aus Gratkorn-Markt und Friesach standen im Einsatz. Wie es zu dem Unfall kam, wird noch ermittelt. Der 32-Jährige muss mit mehreren Anzeigen rechnen.