19-Jähriger will Kreuzung queren – dann kommt es zur Kollision

Auf der B113 in Traboch im Bezirk Leoben kam es am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger wurde dabei verletzt und anschließend ins LKH Leoben gebracht.

Bei dem Unfall auf der B113 in Traboch wurde ein 19-jähriger Autofahrer verletzt und ins LKH Leoben gebracht.

Bei dem Unfall auf der B113 in Traboch wurde ein 19-jähriger Autofahrer verletzt und ins LKH Leoben gebracht.

Gegen 18.15 Uhr kam es am Freitag, dem 11. September, auf einer Kreuzung entlang der B113 zu dem Unfall. Zwei Autos waren daran beteiligt. Ein 19-jähriger Lenker wollte die Kreuzung überqueren. Dabei dürfte er einen 50-jährigen Pkw-Lenker übersehen haben. In weiterer Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 19-Jährige erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Wie schwer seine Verletzungen genau sind, geht aus den Angaben der Polizei nicht hervor. Der 50-jährige Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt.

Ins LKH gebracht

Nach dem Zusammenstoß wurde der verletzte 19-Jährige ins LKH Leoben gebracht. Der Unfall ereignete sich am frühen Freitagabend. Weitere Angaben zum Gesundheitszustand des jungen Mannes liegen in der Mitteilung nicht vor. Auch zu den Fahrzeugen wurden keine näheren Details genannt.

Einsatz vor Ort

Nach dem Unfall rückten auch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus. Die Freiwillige Feuerwehr Madstein/Stadlhof stand vor Ort im Einsatz. Auch die Freiwillige Feuerwehr Traboch war an dem Einsatz beteiligt. Das teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitagabend mit.