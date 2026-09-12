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Foto auf 5min.at zeigt Bäume und einen blauen Himmel mit ein paar Wolken.
Nach regionalem Hochnebel setzt sich am Samstag in der Steiermark zunehmend die Sonne durch.
Steiermark
12/09/2026
Prognose

Hochdruck bringt Sonne und bis zu 24 Grad in die Steiermark

Der Samstag startet in Teilen der Steiermark noch mit Hochnebel. Im Laufe des Vormittags setzt sich aber zunehmend sonniges und trockenes Wetter durch.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)
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Am Samstag, dem 12. September, nimmt der Hochdruckeinfluss in der Steiermark von Westen her zu. Dadurch stellt sich im Tagesverlauf recht sonniges Wetter ein. In den Morgenstunden hält sich im Südosten sowie in einigen Tälern der Obersteiermark zunächst noch Hochnebel. Dieser lockert im Laufe des Vormittags auf, anschließend zeigt sich verbreitet die Sonne. „Aus dem Hochnebel entstehen ein paar flache Quellwolken“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Regen ist nicht zu erwarten, es bleibt trocken. Der Nordwestwind weht mäßig. Nach 5 bis 11 Grad in der Früh steigen die Temperaturen am Nachmittag auf 18 bis 24 Grad.

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