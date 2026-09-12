Steirer wird zum Lebensretter: „Aus eigener Erfahrung weiß ich…“

Es war ein Schicksalsschlag, der bei Adrian aus Trieben (Steiermark) etwas auslöste. Im November 2022 erkrankte seine Mutter an Leukämie. Für ihre Behandlung war eine Stammzellspende notwendig und tatsächlich fand sich ein passender Spender. Ein junger Mann aus Australien schenkte Adrians Mutter damit eine wichtige Chance im Kampf gegen die Krankheit. Für ihren Sohn blieb diese Erfahrung nicht ohne Folgen. Adrian entschied sich 2023 dazu, sich online als potenzieller Stammzellspender registrieren zu lassen. Dass aus diesem Schritt tatsächlich einmal eine Spende werden würde, war für ihn damals allerdings nicht absehbar.

„Aus eigener Erfahrung weiß ich…“

Anfang März 2026 wurde es schließlich ernst: Adrian reiste für die Stammzellspende ins AKH Wien. Dort wurden ihm die Stammzellen entnommen, die für einen Mann in Nordamerika bestimmt waren. „Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie wichtig für Betroffene eine Stammzellenspende sein kann. Dass ich tatsächlich jemanden helfen kann, hätte ich nicht gedacht. Aber es war ein schönes Gefühl, jemanden helfen zu können“, erzählt Adrian. Damit wurde aus der persönlichen Erfahrung mit der Erkrankung seiner Mutter eine eigene Geschichte des Helfens.

Eine Entscheidung, die Leben verändern kann

Der Verein „Geben für Leben“ übernahm gemeinsam mit dem AKH Wien die Vorbereitung und Begleitung des Spenders. Für Adrian selbst hielt sich der Aufwand vor der Entnahme offenbar in Grenzen. „Ich musste mich auf nichts weiter vorbereiten, als einfach da zu sein“, schildert er. Nun gibt es einen Menschen auf einem anderen Kontinent, für den Adrians Spende möglicherweise zu einer entscheidenden neuen Perspektive wird.