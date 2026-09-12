Einsatz auf Autobahnbrücke: Steirer werden zu Helden in der Not

Ein Unfall auf einer Autobahnbrücke bei Warmbad Villach hätte weit schlimmer enden können. Eine steirische Familie zögerte keine Sekunde und wurde gemeinsam mit ASFINAG-Mitarbeitern zu wichtigen Helfern.

Es waren nur wenige Augenblicke, die nach einem Unfall den Unterschied machen können. Am Freitag, dem 10. September, geriet eine junge Frau auf der Autobahnbrücke bei Warmbad Villach mit ihrem Auto ins Schleudern. Direkt hinter ihr war eine Familie aus der Steiermark unterwegs. Statt weiterzufahren, hielten die Steirer sofort an und eilten der jungen Lenkerin zu Hilfe. Für die Mutter der Verunfallten ist genau dieses Verhalten etwas, für das sie nun öffentlich Danke sagen möchte. „Meine Tochter ist ins Schleudern geraten. Dank dieser Familie und den ASFINAG-Mitarbeitern ist Gott sei Dank nicht noch Schlimmeres passiert“, sagt sie gegenüber 5 Minuten.

©Lesr | Nach einem Verkehrsunfall am Freitag, dem 10. September, auf der Autobahnbrücke Höhe Warmbad Villach möchte sich die Mutter einer Beteiligten öffentlich bei den couragierten Helfern bedanken. ©Leser | „Meine Tochter ist in Schleudern geraten. Dank dieser Familie und den ASFINAG-Mitarbeitern ist Gott sei Dank nicht noch schlimmeres passiert“, heißt es seitens der erleichterten Mutter gegenüber 5 Minuten.

Steirer sichern Unfallstelle ab

Die Helfer waren nicht lange auf sich allein gestellt. Hinter der steirischen Familie befanden sich zufällig ASFINAG-Mitarbeiter, die gerade auf einer Kontrollfahrt unterwegs waren. Gemeinsam reagierten sie rasch und sicherten die Unfallstelle ab. Auf einer Autobahnbrücke, wo jederzeit weitere Fahrzeuge nachkommen, kann eine solche Situation besonders gefährlich werden. Durch das schnelle Eingreifen der Steirer und der ASFINAG-Mitarbeiter konnte die junge Frau betreut und gleichzeitig verhindert werden, dass sich die Situation weiter zuspitzt. Auch die Polizei traf wenig später ein. Anschließend wurde das beschädigte Fahrzeug abgeschleppt.

Mutter dankt steirischer Familie

Für die Familie der jungen Frau war der Einsatz der Helfer offenbar ein entscheidender Moment. Die Lenkerin musste nach dem Unfall zwar ins Krankenhaus, inzwischen konnte ihre Mutter aber Entwarnung geben. „Meine Tochter war im Krankenhaus. Sie ist bereits wieder entlassen. Es sind keine schlimmeren Verletzungen entstanden“, erzählt sie erleichtert gegenüber 5 Minuten. Umso größer ist ihr Dank an jene Menschen, die im entscheidenden Moment nicht weggeschaut haben. Besonders die steirische Familie, die unmittelbar hinter dem Unfall unterwegs war und sofort anhielt, möchte sie hervorheben. Für die Mutter bleibt vor allem eines: Erleichterung und die Gewissheit, dass ihre Tochter in einer schwierigen Situation nicht alleine war.

©Leser | Eine Kärntnerin möchte sich bei den Menschen bedanken, die ihrer Tochter nach einem Unfall zur Seite gestanden sind und geholfen haben.