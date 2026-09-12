Stundenlanger Einsatz: Bergretter retten Wanderer am Hochschwab

Ein medizinischer Notfall am Hochschwab (Steiermark) löste am Freitagnachmittag einen Großeinsatz aus. Weil eine Rettung aus der Luft nicht möglich war, brachten 25 Bergretter den Wanderer über Stunden ins Tal.

Am Freitagnachmittag geriet ein Wanderer am Hochschwab in eine medizinische Notlage. Seine Begleiter setzten gegen 15.30 Uhr einen Notruf ab, woraufhin die Rettungskette in Gang gesetzt wurde. Neben der Bergrettung Thörl und der Alpinpolizei Hochsteiermark wurde zunächst auch ein Notarzthubschrauber alarmiert. Eine Bergung aus der Luft war aufgrund der Wetterbedingungen allerdings nicht möglich.

25 Bergretter rückten aus

Damit wurde eine aufwendige Rettung über den Boden notwendig. Unterstützung erhielten die Einsatzkräfte aus Thörl von der Bergrettung Kapfenberg. Insgesamt standen rund 25 Bergretter mit entsprechender Ausrüstung für den Einsatz bereit. Um den Weg zum Einsatzort zu verkürzen, wurden Retter und benötigtes Material mit einem ÖAMTC-Notarzthubschrauber sowie einem Polizeihubschrauber so nahe wie möglich an die Unfallstelle gebracht. Vor Ort übernahm ein Bergrettungsarzt gemeinsam mit einem Notfallsanitäter aus dem medizinischen Team der Bergrettung Steiermark die Erstversorgung des Wanderers.

Stundenlange Trageaktion

Anschließend musste der Wanderer für den weiteren Abtransport vorbereitet werden. Zunächst wurde er zur Biwakschachtel am Hochschwabplateau gebracht. Von dort begann der besonders fordernde Teil des Einsatzes: Die Bergretter transportierten den Patienten in einer speziellen Trage zu Fuß Richtung Tal. Der Weg führte über das Schiestlhaus weiter in Richtung Voisthalerhütte und schließlich nach Seewiesen. Insgesamt dauerte die bodengebundene Rettungsaktion rund sechs Stunden. Gegen 23 Uhr erreichten die Einsatzkräfte schließlich das Tal. Dort wurde der Wanderer gemeinsam mit seinen Begleitern an das Rote Kreuz übergeben. Für die beteiligten Bergretter aus Thörl und Kapfenberg endete damit ein mehrstündiger und körperlich anspruchsvoller Einsatz im alpinen Gelände.