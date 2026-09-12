Nach 93 Jahren: Steirische Traditionsfleischerei sperrt zu

Eine lange Ära geht in Schladming zu Ende: Die Fleischerei Wanke schließt am 12. September ihre Türen. Damit verabschiedet sich nach 93 Jahren einer der traditionsreichsten Fleischereibetriebe der Stadt. Gegründet wurde das Unternehmen 1933 von Alois Wankes Großvater. Über Jahrzehnte wurde der Betrieb innerhalb der Familie weitergeführt. Wanke selbst übernahm die Fleischerei 1989 und führte die handwerkliche Produktion bis zuletzt fort. Wie die Kleine Zeitung berichtet, seien unter anderem fehlende Nachfolge, zunehmende bürokratische Anforderungen und der Personalmangel Gründe für die Entscheidung gewesen. Für einen kleinen Betrieb bedeute das eine erhebliche Belastung.

Bekannt für Wacholderspeck

Besonders eng verbunden ist der Name Wanke mit dem Wacholderspeck. Die Spezialität wird nach einem überlieferten Verfahren hergestellt und erhält ihren charakteristischen Geschmack in der alten Selche des Betriebs. Auch zahlreiche weitere Produkte wie Leberkäse und Wurstwaren wurden bis zuletzt selbst produziert. Die Fleischerei war zudem für viele Schladminger ein fixer Anlaufpunkt für eine schnelle Jause.

Selche soll weiterrauchen

Ganz verschwinden wird die Tradition allerdings nicht. Laut Bericht der Kleinen Zeitung ist bereits eine Nachfolgelösung gefunden: Andreas Spanberger, der in Gröbming einen Familienbetrieb führt, soll die Produktion übernehmen. Dabei sollen nicht nur das Rezept für den bekannten Wacholderspeck, sondern auch das handwerkliche Wissen rund um dessen Herstellung weitergegeben werden. Auch die bewährte Selche soll künftig weiterhin zum Einsatz kommen. Damit endet zwar die Geschichte der Fleischerei Wanke als Geschäft in Schladming – eine der bekanntesten Spezialitäten des Hauses soll den Kunden aber erhalten bleiben.