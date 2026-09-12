FPÖ lädt Gerald Grosz nach Trautmannsdorf – Sozialistische Jugend übt Kritik

In Trautmannsdorf in der Gemeinde Bad Gleichenberg (Steiermark) ist eine Buchpräsentation von Gerald Grosz geplant. Er soll dort auf Einladung der FPÖ sein Buch „Ab nach Hause“ vorstellen. Die Sozialistische Jugend Steiermark (SJ) kritisiert die Veranstaltung und sieht darin mehr als eine gewöhnliche Buchpräsentation. Aus ihrer Sicht setzt die Einladung auch ein politisches Signal. In einer Aussendung vom 10. September äußert sich die Jugendorganisation entsprechend deutlich.

©Parlament Gerald Grosz stellt in Trautmannsdorf sein Buch „Ab nach Hause“ vor.

SJ übt Kritik

SJ-Steiermark-Vorsitzender Constantin Benga kritisiert sowohl Grosz als auch die FPÖ. „Gerald Grosz hat mit seinem Buch eine politische Agenda, die ganz klar auf Ausgrenzung und Spaltung setzt. Wenn die FPÖ ihn jetzt durch die Südoststeiermark touren lässt, zeigt sie einmal mehr, welche Politik sie gesellschaftsfähig machen will. Wir werden nicht schweigend dabei zusehen, wie menschenfeindliche Rhetorik als normale politische Debatte verkauft wird“, so Benga. Die Aussagen geben die Position der Sozialistischen Jugend wieder. Die SJ lehnt die politischen Inhalte, die sie mit der Veranstaltung verbindet, klar ab.

Thema Migration

Im Mittelpunkt der Kritik steht auch der Inhalt des Buches. Laut der vorliegenden Aussendung steht „Ab nach Hause“ nach Angaben der FPÖ für einen Kurswechsel in der Migrationspolitik und für das Konzept der sogenannten „Remigration“. Grosz habe das Buch gemeinsam mit FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl präsentiert. Bei dieser Präsentation habe Kickl von einer „konsequenten Remigration“ gesprochen. Grosz habe erklärt, dass es dabei unter anderem um Menschen gehe, die nicht integriert seien, vom Sozialsystem leben oder deren Asylgrund erloschen sei.

Politischer Streit

Die SJ sieht solche Positionen kritisch und wirft der FPÖ vor, mit Veranstaltungen dieser Art ausgrenzende Politik zu normalisieren. Benga verweist dabei auf Menschen, die in Österreich leben, arbeiten oder lernen. „Die FPÖ versucht offenbar, mit solchen Veranstaltungen ihre rassistische und ausgrenzende Politik als normale Abendveranstaltung zu verkaufen. Aber Migration, Flucht und Integration sind keine abstrakten Feindbilder, sondern es geht um Menschen, die hier leben, arbeiten, lernen und Teil unserer Gesellschaft sind. Wer ständig von ‚Festung Österreich‘ und ‚Remigration‘ spricht, spaltet bewusst unsere Gesellschaft“, so Benga weiter. Auch diese Einschätzung stammt von der Sozialistischen Jugend.

Kritik bleibt deutlich

Zum Abschluss verbindet Benga seine Kritik an der Veranstaltung mit sozialen Themen. „Während sich die Menschen fragen, wie sie sich das Leben leisten können, veranstaltet die FPÖ einen politischen Zirkus mit Gerald Grosz. Das ist nicht die Antwort auf die Probleme der Südoststeiermark. Wir stehen für eine Gesellschaft, in der niemand aufgrund seiner Herkunft zum Sündenbock gemacht wird. Gegen Rassismus und rechte Hetze werden wir auch in der Südoststeiermark laut bleiben, ab nach Hause Gerald!“, erklärt Benga abschließend. Eine Stellungnahme der FPÖ oder von Gerald Grosz zu dieser Kritik ist in der vorliegenden Aussendung nicht enthalten.