Ob Bohnen zwischen Weingärten, Kaffee im Wasserturm oder Torte mit Kürbiskernöl: Falstaff hat 79 steirische Adressen bewertet. Eine Rösterei im Vulkanland setzt sich mit 95 Punkten an die Spitze.

Von der klassischen Melange bis zum Spezialitätenkaffee: In der Steiermark gibt es zahlreiche Adressen für eine genussvolle Kaffeepause.

Von der klassischen Melange bis zum Spezialitätenkaffee: In der Steiermark gibt es zahlreiche Adressen für eine genussvolle Kaffeepause.

Wer in der Steiermark auf der Suche nach einer guten Tasse Kaffee ist, hat die Qual der Wahl. Der Falstaff Caféguide führt quer durchs ganze Land – von Graz über Feldbach und Hartberg bis nach Schladming und Bad Aussee. Mal steht die Bohne im Mittelpunkt, mal die Torte und manchmal ist schon der Ort selbst eine kleine Überraschung.

95 Punkte für Maitz

Ganz oben im steirischen Kaffeebecher landet die Kaffeerösterei Maitz in Sankt Anna am Aigen. Falstaff vergibt 95 Punkte. Zwischen den Weingärten des Vulkanlands kann man dort sogar zuschauen, wie die Bohnen im Trommelröster veredelt werden. Geröstet wird von hell und fruchtig bis herb und kräftig. Wer zur Tasse noch etwas Süßes braucht, findet hausgemachte Mehlspeisen wie Cremeschnitten. Mehr Vulkanland geht wohl kaum: draußen die Weingärten, drinnen die Bohne.

Sechs Mal 94 Punkte

Knapp dahinter wird es eng. Gleich fünf weitere Adressen kommen auf 94 Punkte: die Rescheria in Feldbach, das Café Fotter in Graz, das Café+Haus Ebner in St. Stefan ob Stainz, Einfach Fitz die Zuckerbäcker in Feldbach und das Operncafé in Graz. Dabei könnte die Auswahl unterschiedlicher kaum sein. Im Café Fotter wartet etwa ein Rosengarten im Innenhof, während am Opernring an der Adresse des heutigen Operncafés bereits seit 1861 ein Kaffeehaus besteht. Bei Einfach Fitz wiederum stehen Törtchen, Macarons, Pralinen und die Fitz-Schaumrolle im Mittelpunkt. Da bekommt die Kaffeepause schnell einen süßen Beigeschmack – im besten Sinn.

Kaffee mit Aussicht

Doch nicht nur die Punkte machen manche Cafés besonders. In Zeltweg wird in einem restaurierten ehemaligen Gicht- und Wasserturm gefrühstückt. Das Grazer Café Murinsel liegt wiederum tatsächlich in der Mur. Im Freiblick Tagescafé sitzt man hoch über der Grazer Altstadt, während das Café Rosenhain vom Geidorfer Hügel Richtung Schlossberg schaut. Am Thalersee gibt es den Kaffee mit Blick übers Wasser. Wer also nur auf die Tasse schaut, verpasst in der Steiermark manchmal die halbe Geschichte.

Von Retro bis Oper

Und auch abseits klassischer Kaffeehausstimmung wird ordentlich aufgebrüht. Im Geek’s Café treffen Kaffee und Snacks auf Flipperautomaten, Jukebox, Brettspiele und eine eigene Fantasy- und Science-Fiction-Bibliothek. Das Café Stolz sitzt dagegen im Spiegelfoyer der Oper Graz, wo mittwochs beim Espressokonzert Gesang, Tanz oder Musik auf dem Programm stehen. Im ARTiSAN in Schladming warten mehr als 3000 Bücher und Spiele. Der Falstaff-Guide zeigt damit vor allem eines: Eine Kaffeepause kann in der Steiermark ziemlich viele Gesichter haben.