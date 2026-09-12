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Foto auf 5min.at zeigt einen Hubschrauber und das LKH Graz.
Der schwer verletzte 65-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen.
Neuberg an der Mürz
12/09/2026
Unfall

Motorradfahrer (65) stürzt Abhang hinunter und landet in der Mürz

Ein schwerer Motorradunfall ereignete sich am Samstagvormittag in Neuberg an der Mürz im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Ein 65-Jähriger stürzte einen Abhang hinunter und blieb im Flussbett der Mürz liegen.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(144 Wörter)
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Gegen 11.30 Uhr war der 65-Jährige am Samstag, dem 12. September 2026, mit seinem Motorrad auf der B23 unterwegs. Er fuhr in Richtung Neuberg an der Mürz. Im Ortsteil Mürzsteg geriet der Motorradfahrer in einer Rechtskurve auf die linke Fahrbahnseite. Dort prallte er gegen eine Leitschiene. Nach dem Zusammenstoß mit der Leitschiene stürzte der Mann einen Abhang hinunter. Sein Sturz endete im nahe gelegenen Flussbett der Mürz. Dort kam der 65-Jährige zu liegen. Der Motorradfahrer hatte sich bei dem Unfall schwer verletzt.

Passanten helfen

Passanten wurden auf den Verunfallten aufmerksam. Sie leisteten dem schwer verletzten Mann Erste Hilfe. Zudem verständigten sie die Einsatzkräfte. Diese kümmerten sich anschließend um die weitere Versorgung des 65-Jährigen. Aufgrund seiner schweren Verletzungen musste der Motorradfahrer ins LKH Graz geflogen werden.

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