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Bild auf 5minat zeigt einen Spot in der Grazer Stadt.
Nach einem sonnigen Start ziehen am Sonntag zunehmend Wolken über die Steiermark.
Steiermark
13/09/2026
Prognose

Bis zu 25 Grad: Der Sonntag startet sonnig in der Steiermark

Der Sonntag startet in der Steiermark nach regionalem Frühnebel recht sonnig. Ab Mittag ziehen jedoch zunehmend Wolken auf, weitgehend trocken bleibt es trotzdem.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(113 Wörter)
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Am Sonntag, 13. September, zeigt sich das Wetter in der Steiermark zunächst von seiner freundlichen Seite. Abseits regionaler Nebelfelder scheint bereits am Morgen häufig die Sonne. Mit der Annäherung einer Störungszone aus Nordwesten ändert sich das Wetterbild im Laufe des Tages aber langsam. Vor allem ab Mittag ziehen zunehmend Wolken über die Steiermark. „Speziell im Norden können diese auch bereits dichter ausfallen“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Bis zum Abend bleibt es dennoch weitgehend trocken. In der Früh ist es mit 6 bis 12 Grad noch frisch. Tagsüber steigen die Temperaturen deutlich an und erreichen zwischen 19 und 25 Grad.

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