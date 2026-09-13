Bis zu 25 Grad: Der Sonntag startet sonnig in der Steiermark

Am Sonntag, 13. September, zeigt sich das Wetter in der Steiermark zunächst von seiner freundlichen Seite. Abseits regionaler Nebelfelder scheint bereits am Morgen häufig die Sonne. Mit der Annäherung einer Störungszone aus Nordwesten ändert sich das Wetterbild im Laufe des Tages aber langsam. Vor allem ab Mittag ziehen zunehmend Wolken über die Steiermark. „Speziell im Norden können diese auch bereits dichter ausfallen“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Bis zum Abend bleibt es dennoch weitgehend trocken. In der Früh ist es mit 6 bis 12 Grad noch frisch. Tagsüber steigen die Temperaturen deutlich an und erreichen zwischen 19 und 25 Grad.