Frontalcrash fordert mehrere Verletzte

Auf der L413 zwischen Kaindorf und Dienersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) in der Steiermark kam es am Samstag zu einem schweren Verkehrsunfall. Drei Personen wurden verletzt, eine davon schwer.

Am Samstag, dem 12. September, wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Kaindorf zu einem Verkehrsunfall auf der L413 zwischen Kaindorf und Dienersdorf alarmiert. Gegen 12.23 Uhr waren dort aus bislang unbekannter Ursache zwei Autos frontal zusammengestoßen. Bei der ersten Alarmierung war noch von einer eingeklemmten Person die Rede. Vor Ort zeigte sich jedoch, dass niemand im Fahrzeug eingeschlossen war. Eine Person erlitt allerdings schwere Verletzungen und befand sich noch im Unfallwagen. Zwei weitere Beteiligte wurden ebenfalls verletzt.

©Feuerwehr Kaindorf | Die Feuerwehr rückte zum Einsatz auf die L413 aus.

Feuerwehr sicherte Unfallstelle ab

Die Polizei und das Rote Kreuz waren beim Eintreffen der Feuerwehr bereits vor Ort. Die Einsatzkräfte sicherten zunächst den Unfallbereich ab und errichteten einen Brandschutz. Feuerwehrsanitäter unterstützten zudem das Rote Kreuz bei der Versorgung der Verletzten. Parallel dazu mussten ausgelaufene Betriebsmittel gebunden und der Verkehr geregelt werden. Die beiden beschädigten Fahrzeuge wurden anschließend mit Seilwinde und Bergebalken schonend geborgen. Nach der Bergung räumten die Einsatzkräfte die Unfallstelle auf und machten die Straße wieder frei.

28 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Feuerwehr Kaindorf stand unter der Leitung von Hauptbrandinspektor Johannes Kellner mit vier Fahrzeugen und insgesamt 28 Einsatzkräften im Einsatz. Unterstützt wurden die Feuerwehrleute vom Roten Kreuz, dem Notarzt aus Hartberg sowie der Polizei Kaindorf. Der Einsatz konnte gegen 14.30 Uhr beendet werden.