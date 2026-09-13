Steirische Familie verliert komplettes Zuhause: Hilfsaktion für Kinder gestartet

Nach dem verheerenden Hausbrand in Fohnsdorf im steirischen Murtal steht eine Familie mit Kindern vor dem Nichts. Nun wird dringend um Sachspenden gebeten.

Der Brand eines Einfamilienhauses in Fohnsdorf hat für eine Familie dramatische Folgen. Am Samstag stand das Gebäude nahe dem Freibad in Flammen. Die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Feuers glücklicherweise nicht mehr im Haus, auch der Familienhund konnte später lebend gerettet werden. Das Zuhause und das darin befindliche Hab und Gut wurden durch den Brand jedoch verloren. Nun soll die Familie möglichst rasch Unterstützung bekommen, insbesondere auch für die Kinder.

©FF Fohnsdorf | Ein Einfamilienhaus in Fohnsdorf stand in Vollbrand.

Kleidung und Spielsachen benötigt

Der Elternverein Dietersdorf hat deshalb einen Spendenaufruf gestartet. Benötigt werden unter anderem Kleidung für Erwachsene und Kinder, Schuhe, Bettwäsche, Handtücher, Hygieneartikel und Waschmittel. Für die Kinder werden außerdem Spielzeug und weitere Dinge des täglichen Lebens gesucht. Bei der Kinderkleidung werden konkret die Größen 128, 152 und 134 genannt. Benötigt werden außerdem Schuhe in den Größen 30, 35 und 38. Gesucht werden Sachen für unterschiedliche Jahreszeiten. Wichtig ist den Organisatoren, dass nur gut erhaltene Dinge gespendet werden. Stark abgetragene oder beschädigte Sachen werden nicht benötigt.

Hier können Spenden abgegeben werden

Die Sachspenden können im Arbeiterheim Fohnsdorf, kleiner Saal, Heimgasse 4, 8753 Fohnsdorf, abgegeben werden. Mit der Aktion möchte der Elternverein der Familie nach dem schweren Verlust helfen, möglichst schnell wieder etwas Normalität in den Alltag zu bringen. Jeder Beitrag könne dabei helfen, die dringend benötigten Dinge für die Familie und insbesondere die Kinder zusammenzubekommen. Der Brand selbst hatte am Samstag einen Großeinsatz ausgelöst. Insgesamt waren sieben Feuerwehren mit 18 Fahrzeugen und 75 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde niemand. Die Ursache des Feuers ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.