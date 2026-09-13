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/ ©FF Pruggern
Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz bei einem Verkehrsunfall.
Mehrere Feuerwehren rückten zum Einsatz auf die B320 aus.
Liezen
13/09/2026
Großeinsatz

Schwerer Unfall: Mehrere eingeklemmte Verletzte aus Fahrzeugen gerettet

Mehrere Personen wurden bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B320 in Liezen (Steiermark) verletzt und teilweise eingeklemmt. Drei Feuerwehren standen rund zweieinhalb Stunden im Einsatz.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(153 Wörter)
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In der Nacht auf Sonntag kam es auf der B320 Ennstalbundesstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 1.43 Uhr wurden die Feuerwehren Pruggern, Gröbming und Stein/Enns zu dem Einsatz alarmiert. Mehrere Personen waren verletzt, einige davon in den Unfallfahrzeugen eingeschlossen. Die Feuerwehrleute begannen unmittelbar mit der Menschenrettung.

Eingeklemmte mit Rettungsgerät befreit

Die Einsatzkräfte sicherten zunächst die Unfallstelle und stellten den Brandschutz sicher. Anschließend wurden die eingeklemmten Personen mithilfe hydraulischer Rettungsgeräte aus den Fahrzeugen befreit. Zusätzlich mussten ausgelaufene Betriebsmittel gebunden und die Bergung der Unfallfahrzeuge unterstützt werden. Weitere Details zum Unfallhergang und zum Zustand der Verletzten waren zunächst nicht bekannt.

Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz bei einem Verkehrsunfall.
©FF Pruggern |
Schwerer Verkehrsunfall auf B320 fordert mehrere Verletzte.

Zweieinhalb Stunden im Einsatz

Neben den Feuerwehren waren auch das Rote Kreuz, die Polizei, die Straßenmeisterei und ein Abschleppunternehmen vor Ort. Die Feuerwehren Pruggern, Stein/Enns und Gröbming standen insgesamt rund zweieinhalb Stunden im Einsatz.

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