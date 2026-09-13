Hengsberg trauert um langjährigen Bürgermeister Anton Lienhart

Anton Lienhart ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Jahrzehntelang war er in Hengsberg (Bezirk Leibnitz) in der Steiermark politisch und gesellschaftlich aktiv.

Der frühere Bürgermeister von Hengsberg, Anton Lienhart, ist am Mittwoch im 88. Lebensjahr verstorben. Der Land- und Forstwirtschaftsmeister stand der Gemeinde von 1972 bis 1990 als Bürgermeister vor. Seine politische Laufbahn hatte bereits zuvor begonnen. Zunächst war Lienhart Gemeinderat, ehe er Anfang der 1970er-Jahre das Amt des Vizebürgermeisters übernahm.

Zahlreiche Funktionen neben der Gemeindepolitik

Auch außerhalb des Gemeindeamtes engagierte sich Lienhart in verschiedenen Bereichen. Unter anderem war er Landesobmann der Landjugend Steiermark, Obmann des Wasserverbandes und Aufsichtsratsvorsitzender der Raiffeisenlandesbank Steiermark. Als eines der bedeutenden Projekte seiner Amtszeit gilt die Regulierung der Laßnitz. Für sein langjähriges Wirken erhielt Lienhart die Ehrenbürgerschaft von Hengsberg sowie das Große Ehrenzeichen des Landes Steiermark.

Verabschiedung am Dienstag

Die Möglichkeit zur persönlichen Verabschiedung besteht am Dienstag, 15. September, ab 11 Uhr in der Aufbahrungshalle Hengsberg. Um 18 Uhr findet in der Pfarrkirche ein Gebet für den Verstorbenen statt. Die Beisetzung beziehungsweise Verabschiedung ist für Mittwoch, 16. September, um 14.30 Uhr in der Aufbahrungshalle vorgesehen. Anstelle von Blumen wird um Spenden für den Kindergarten und die Musikschule Hengsberg gebeten.