Hochträchtige Kuh starb: Steirischer Landwirt (56) vor Gericht

Ein 56-jähriger Landwirt musste sich in Leoben wegen Tierquälerei verantworten. Eine hochträchtige Kuh verendete nach einer Verletzung, nachdem offenbar keine tierärztliche Hilfe geholt worden war.

Der Fall beschäftigte diese Woche das Gericht in Leoben. Eine hochträchtige Kuh hatte sich verletzt und war nach Angaben der Staatsanwaltschaft über einen längeren Zeitraum nicht mehr in der Lage, aufzustehen oder ihre Position zu verändern. Eine tierärztliche Behandlung blieb aus. Das Tier starb schließlich, ebenso das ungeborene Kalb.

Angeklagter gesteht Fehler ein

Der 56-Jährige führt die Landwirtschaft neben seinem Beruf als gelernter Tischler. Vor Gericht zeigte er sich geständig und räumte ein, die Situation falsch eingeschätzt zu haben. Die zuständige Amtstierärztin erklärte zugleich, dass der Mann bislang nicht negativ aufgefallen sei. Auch bei den übrigen Tieren habe sie keine vergleichbaren Probleme festgestellt.

4620 Euro Geldstrafe

Richter Richard Gollner betonte, dass Tierhalter eine besondere Verantwortung für die ihnen anvertrauten Tiere tragen. Dazu gehöre auch, bei gesundheitlichen Problemen rechtzeitig tierärztliche Unterstützung zu organisieren. Das Gericht verhängte schließlich eine Geldstrafe von 4620 Euro. Für den Fall, dass diese nicht bezahlt werden kann, wurden 105 Tage Ersatzfreiheitsstrafe festgesetzt. Der Landwirt nahm das Urteil an. Da die Staatsanwaltschaft keine Erklärung abgab, ist die Entscheidung noch nicht rechtskräftig.