Wetter-Achterbahn in der Steiermark: Sonne, 27 Grad und Gewitter

Die Steiermark bekommt in den nächsten Tagen Wetter im Wechselspiel: Erst macht sich Regen breit, dann strahlt die Sonne bei bis zu 27 Grad, ehe Gewitter und Wolken wieder das Kommando übernehmen.

Der Sonntagabend (13. September) läutet im Norden der Steiermark eine ziemlich nasse Nacht ein. Dichte Wolken ziehen auf, in der nördlichen Obersteiermark öffnet der Himmel stellenweise seine Schleusen. „im Nordstau mitunter sogar kräftig regnen kann“, so die Meteorologen der GeoSphere Austria. Weiter südlich bleibt der Wetterhahn dagegen deutlich sparsamer: Dort fällt nur wenig Niederschlag. Die Temperaturen rutschen in der Nacht auf 10 bis 14 Grad. Wer also auf einen sternenklaren Sonntagabend gehofft hat, schaut zumindest im Norden eher in die Wolken.

Montag im Mischmasch

Zum Wochenstart kann sich das Wetter noch nicht so recht entscheiden. Die neue Woche beginnt „bei teils spürbarem Nordwestwind leicht wechselhaft“, so die Meteorologen der GeoSphere Austria. Ganz im Norden fällt in der Früh noch leichter bis mäßiger Regen, andernorts hängen zunächst ebenfalls viele Wolken am Himmel. Mehr als ein paar Regentropfen kommen dort aber meist nicht herunter. Tagsüber bleibt der Norden auf Regenkurs, während sich in den anderen Regionen die Sonne Stück für Stück aus der Deckung wagt. Sogar im Südosten könnten am Nachmittag ganz vereinzelt noch kurze Schauer vorbeischauen. Beim Thermometer reicht die steirische Spannweite von 18 Grad in Mariazell bis 22 Grad in Leibnitz.

Sonne macht Tempo

Am Dienstag bekommt das Grau dann ordentlich Gegenwind, diesmal allerdings von oben. „Am Dienstag nimmt der Hochdruckeinfluss zu“, heißt es von den Meteorologen der GeoSphere Austria. Frühnebel kann regional noch wie ein Vorhang über dem Morgen liegen, lichtet sich aber im Laufe des Vormittags. Dann heißt es Bühne frei für die Sonne: „es wird im ganzen Land wieder sehr sonnig“, so die Meteorologen der GeoSphere Austria. Nach frischen 7 bis 12 Grad in der Früh klettern die Temperaturen am Nachmittag auf 21 bis 26 Grad. Der Regenschirm darf damit zumindest vorübergehend Pause machen.

Sonne mit Ablaufdatum

Auch am Mittwoch hält sich die Sonne zunächst wacker. Nach örtlichem Frühnebel wird es „noch einmal überall sehr sonnig“, so die Meteorologen der GeoSphere Austria. Das kleine Wörtchen „noch einmal“ kündigt allerdings schon den nächsten Wetter-Haken an. Am späteren Nachmittag verdichten sich in der westlichen Obersteiermark mit einer herannahenden Kaltfront die Wolken. Dort sind „erste Regenschauer und Gewitter“, so die Meteorologen der GeoSphere Austria, zum Abend hin zu erwarten. Der Rest der Steiermark kommt zunächst noch trocken davon und beendet den Tag vielfach sonnig. Erst in der Nacht erreicht die Front auch diese Regionen mit gewittrigen Schauern. Zuvor geht das Thermometer noch einmal auf 19 bis 27 Grad hinauf, die höchsten Werte werden im Südosten erwartet.

Wolken-Comeback

Am Donnerstag ist der sonnige Höhenflug vorerst gebremst. „Am Donnerstag überwiegen am Vormittag noch vielfach die Wolken“, so die Meteorologen der GeoSphere Austria. Letzte Regenschauer ziehen bald nach Süden ab, ab Mittag bekommt besonders der Osten wieder größere Lücken in der Wolkendecke. Bei 17 bis 21 Grad bleibt die große Wärme aber schon auf Abstand. Und am Freitag feiern die Wolken ihr nächstes Comeback: „Mit vielen Wolken geht es auch durch den Freitag und zeitweise regnet es“, so die Meteorologen der GeoSphere Austria. Die Sonne schafft es nur zwischendurch auf die Wetterbühne. Mehr als 15 bis 20 Grad sind zum Ende der Arbeitswoche nicht mehr drin.