Bis zu 45 Wochen: 10.700 Steirer warten auf Grauer-Star-OP

Rund 10.700 Steirerinnen und Steirer warten derzeit auf eine Katarakt-Operation. Am LKH Uniklinikum Graz kann die Wartezeit je nach Dringlichkeit bis zu 45 Wochen betragen. Am LKH Hochsteiermark sind es bis zu 44 Wochen. Für den steirischen SPÖ-Chef Max Lercher zeigen diese Zahlen Handlungsbedarf bei der Versorgung.

©SPÖ Steiermark SPÖ-Chef Max Lercher kritisiert die langen Wartezeiten bei Katarakt-Operationen in der Steiermark.

Bis zu 45 Wochen

Lercher richtet seine Kritik an die KAGes und Gesundheitslandesrat Kornhäusl. „Die Schönfärberei von KAGes und Gesundheitslandesrat Kornhäusl kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Gesundheitsversorgung in der Steiermark schlechter wird“, kritisiert er. Auch die Veränderungen beim Wartelistenmanagement lösen das Problem für ihn nicht. „Da kann man noch so oft erklären, dass es keine ,Phantasietermine‘ mehr geben soll. Für die Patientinnen und Patienten ändert sich dadurch zunächst einmal eines nicht: Sie warten monatelang auf ihre Operation“, so Lercher.

Kritik am System

Die KAGes verändert nun ihr Wartelistenmanagement. Lercher sieht darin allerdings keinen Ersatz für eine Verbesserung der Versorgung. Besonders problematisch sei für ihn, dass sich immer mehr Patientinnen und Patienten gezwungen sehen, auf private Anbieter auszuweichen. „Wer es sich leisten kann, kauft sich einen schnelleren Termin. Wer das Geld nicht hat, bleibt auf der öffentlichen Warteliste. Das ist eine Entwicklung, die wir nicht akzeptieren dürfen“, warnt Lercher.

Private Anbieter

Damit rückt neben der Wartezeit auch die Frage nach privaten Behandlungen in den Mittelpunkt seiner Kritik. Lercher sieht einen Unterschied zwischen jenen, die sich einen schnelleren Termin leisten können, und Menschen auf der öffentlichen Warteliste. Gleichzeitig fordert er, die Wartezeiten im öffentlichen System schneller abzubauen. Dafür nimmt er Landesrat Kornhäusl in die Verantwortung.

Lerchers Forderung

Lercher fordert mehr OP-Kapazitäten und ausreichend Personal. Auch eine Wartezeit von weniger als einem Jahr ist für ihn noch zu lang. Dazu erklärt er: „Die Wartelisten müssen schneller abgebaut werden. Dass niemand länger als ein Jahr auf die OP warten solle, ist absolut kein Grund zur Freude – das ist viel zu lang. Es braucht ausreichende OP-Kapazitäten, genügend Personal und eine ehrliche Darstellung der Versorgungssituation. Das erwarten sich die Patientinnen und Patienten zurecht.“ Welche konkreten Maßnahmen dafür gesetzt werden sollen, geht aus der vorliegenden Stellungnahme nicht hervor.