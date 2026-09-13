Fall Laurena zeigt Lücke bei Schulassistenz über Landesgrenzen hinweg

Die siebenjährige Laurena aus Stadl an der Mur darf eine geeignete Schule in Tamsweg besuchen. Der Transport ist genehmigt, die nötige Schulassistenz wird laut Grünen aber nicht finanziert, weil die Schule in Salzburg liegt.

Für Laurena ist der Schulbesuch in Tamsweg grundsätzlich möglich. Auch der Transport dorthin wurde genehmigt. Bei der notwendigen Schulassistenz gibt es laut den Grünen jedoch eine Lücke im steirischen Schulassistenzgesetz. Weil die Schule in einem anderen Bundesland liegt, wird die Assistenz nicht finanziert.

Antrag im Landtag

Die Grünen wollen das Gesetz deshalb ändern. Kinder mit Hauptwohnsitz in der Steiermark sollen die notwendige Assistenz auch dann erhalten, wenn sie rechtmäßig eine Schule in einem anderen Bundesland besuchen. Für Laurena und weitere derzeit betroffene Kinder fordert die Partei zusätzlich eine unbürokratische Übergangslösung. Die Grünen haben dazu einen konkreten Antrag eingebracht.

Krautwaschls Kritik

Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl stellt dabei Laurenas Situation in den Mittelpunkt. „Ein Kind ist kein Zuständigkeitsproblem. Für Laurenas Eltern geht es schlicht darum, dass ihre Tochter die Schule besuchen kann, die für sie passt. Sie sollten dafür nicht auch noch zwischen zwei Bundesländern um die notwendige Unterstützung kämpfen müssen“, sagt Krautwaschl. Für sie greifen die zuständigen FPÖ-Landesräte Stefan Hermann und Hannes Amesbauer zu kurz, wenn sie auf die geltende Rechtslage verweisen. Die Grünen wollen daher nicht nur eine Änderung im steirischen Gesetz.

©Die Grünen Steiermark Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl fordert eine Lösung für betroffene Kinder.

Lösung über Grenzen

Das Land soll nach dem Willen der Grünen mit den anderen Bundesländern eine verbindliche Vereinbarung treffen. Dabei soll geregelt werden, wie Schulassistenz finanziert und organisiert wird. So sollen vergleichbare Versorgungslücken in Grenzregionen künftig verhindert werden. Krautwaschl sagt dazu: „Wenn ein Gesetz dazu führt, dass ein Kind die passende Schule besuchen darf, aber die notwendige Assistenz nicht bekommt, dann kann die Antwort nicht sein: So ist eben die Rechtslage. Genau dann ist die Politik gefragt, diese Lücke zu schließen.“