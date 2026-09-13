Schwammerlsucher entdeckt verunfalltes Auto am Aichberg

Ein Auto kam am Samstag im Scheibsgraben am Aichberg von der Straße ab und blieb seitlich im Wald liegen. Ein Schwammerlsucher bemerkte den Unfall und setzte sofort den Notruf ab. Der Lenker war im Fahrzeug eingeschlossen.

Die Freiwilligen Feuerwehren Wartberg und Mitterdorf wurden am Samstag, dem 12. September 2026, um 15 Uhr zu dem Verkehrsunfall alarmiert. Ein Fahrzeug war aus bislang unbekannter Ursache von der Straße abgekommen. Es kam seitlich im Wald zum Liegen. Ein zufällig anwesender Schwammerlsucher bemerkte den Unfall und verständigte umgehend die Einsatzkräfte. Als die Feuerwehr am Unfallort eintraf, befand sich der Lenker noch im Fahrzeug. Er war bei Bewusstsein und ansprechbar. Zunächst sicherten die Einsatzkräfte das Unfallfahrzeug. Danach bereiteten sie die Rettung des Lenkers vor.

Scheibe entfernt

Um den Lenker möglichst schonend aus dem Fahrzeug zu holen, entfernten die Einsatzkräfte die Windschutzscheibe. Über diese Öffnung konnte der Mann schließlich aus dem Auto befreit werden. Anschließend wurde er dem Roten Kreuz zur weiteren Versorgung übergeben. Für die weitere Behandlung brachte man ihn ins LKH Leoben.

© FF Wartberg | Die Feuerwehren befreite den eingeschlossenen Lenker über die Windschutzscheibe.

Auto aus Wald geborgen

Nach der Rettung des Lenkers musste auch das verunfallte Fahrzeug aus dem Wald geholt werden. Dafür kamen eine Seilwinde und ein Greifzug zum Einsatz. So konnte das Auto sicher geborgen werden. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet und die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt. Die FF Wartberg stand mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften im Einsatz. Die FF Mitterdorf rückte mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften aus. Ebenfalls vor Ort waren das Rote Kreuz mit Notarzt, ein First Responder und die Polizei.