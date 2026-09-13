Nach Großbrand in Fohnsdorf: Zigarette dürfte Feuer ausgelöst haben

Nach dem schweren Hausbrand in Fohnsdorf gibt es einen neuen Ermittlungsstand: Eine schlecht entsorgte Zigarette dürfte das Feuer verursacht haben. Eine Familie verlor bei dem Brand ihr Zuhause.

Nach dem verheerenden Brand eines Einfamilienhauses im Fohnsdorfer Ortsteil Dietersdorf dürfte die Ursache nun feststehen. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Sonntag mitteilt, wurde das Feuer mit hoher Wahrscheinlichkeit durch einen unsachgemäßen Umgang mit Rauchwaren ausgelöst. Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge dürfte eine schlecht entsorgte Zigarette den Brand verursacht haben. Weitere Erhebungen seien noch notwendig.

Feuer brach außen aus

Das Feuer dürfte am Samstag, dem 12. September, gegen 13.30 Uhr im Außenbereich des Hauses ausgebrochen sein. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Ein Nachbar bemerkte den Brand und schlug Alarm. Schon wenig später stand das Einfamilienhaus in Flammen, eine dichte Rauchsäule war über Fohnsdorf zu sehen.

©FF Fohnsdorf | Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden dürfte beträchtlich sein.

Ermittler vor Ort

Am Sonntag untersuchte das Landeskriminalamt Steiermark gemeinsam mit einem Brandsachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung den Brandort. Dabei verdichteten sich die Hinweise auf Rauchwaren als Brandursache. Laut Polizei standen am Samstag 72 Kräfte von sechs Feuerwehren aus dem Bezirk Murtal im Einsatz. Um 15.10 Uhr konnten die Einsatzkräfte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand, die Höhe des beträchtlichen Sachschadens steht noch nicht fest.

Familienhund gerettet

Für die betroffene Familie hatte der Brand dennoch schwere Folgen. Ihr Zuhause und das darin befindliche Hab und Gut gingen verloren. Für Erleichterung sorgte während des Einsatzes die Suche nach dem zunächst vermissten Familienhund. Ein Atemschutztrupp fand das Tier lebend und konnte es seinem Besitzer übergeben. Auch ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Häuser konnte verhindert werden.

Hilfe für Familie

Nach dem Brand wurde bereits eine Hilfsaktion für die Familie gestartet. Der Elternverein Dietersdorf sammelt unter anderem Kleidung, Schuhe, Bettwäsche, Handtücher, Hygieneartikel und Spielsachen. Die Sachspenden können im Arbeiterheim Fohnsdorf in der Heimgasse 4 abgegeben werden. Besonders für die Kinder werden Dinge des täglichen Lebens benötigt. Damit läuft neben den weiteren Ermittlungen zur Brandursache auch die Unterstützung für die betroffene Familie weiter.