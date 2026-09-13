19-Jährige von Kuh getreten: Verdacht auf schwere Verletzung

Die 19-Jährige wurde mit dem Verdacht auf eine schwere Bauchverletzung in das LKH Judenburg eingeliefert. Die Einheimische brachte gegen 18 Uhr mit ihrem Vater eine Kuhherde auf eine Weide.

Letzte Kuh dürfte ausgetreten haben

Dabei ging der Vater vor der Herde, die 19-Jährige ging hinter der letzten Kuh nach. Dabei dürfte die letzte Kuh ausgetreten haben. Die Erstversorgung erfolgte durch das ÖRK und eine Notärztin.