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/ ©Klaus Hollederer/Pexels
Symbolfoto auf 5min.at zeigt eine Kuh.
Eine 19-Jährige wurde in Obdach von einer Kuh gestreten.
Obdach
13/09/2026
Unfall

19-Jährige von Kuh getreten: Verdacht auf schwere Verletzung

Eine 19-Jährige wurde Sonntagabend, 13. September 2026, in Obdach von einer Kuh getreten.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(78 Wörter)
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Die 19-Jährige wurde mit dem Verdacht auf eine schwere Bauchverletzung in das LKH Judenburg eingeliefert. Die Einheimische brachte gegen 18 Uhr mit ihrem Vater eine Kuhherde auf eine Weide.

Letzte Kuh dürfte ausgetreten haben

Dabei ging der Vater vor der Herde, die 19-Jährige ging hinter der letzten Kuh nach. Dabei dürfte die letzte Kuh ausgetreten haben. Die Erstversorgung erfolgte durch das ÖRK und eine Notärztin. 

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