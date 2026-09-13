Lotto-Sechser: 3,6 Millionen Euro gehen in die Steiermark

Der zweite Achtfachjackpot der Lotto-Geschichte ist gefallen und die Steiermark trifft mit. Drei Sechser bringen jeweils exakt 3.640.038,40 Euro. Einer davon wurde auf einem steirischen Normalschein getippt.

Achtmal blieb der Jackpot stehen, jetzt war Schluss mit dem Warten. Gleich drei Spielteilnehmer hatten bei der Ziehung die sechs richtigen Zahlen. Mehr dazu liest du hier: Multimillionäre: 3 Lotto-Spieler knacken Achtfachjackpot, sind jetzt reich. Damit endet der zweite Achtfachjackpot in der 40-jährigen Lotto-Geschichte. Für jeden der drei Sechser gibt es exakt 3.640.038,40 Euro. Das große Lotto-Glück kommt diesmal also im Dreierpack.

Steiermark trifft

Einer dieser Millionentreffer geht in die Steiermark. Die sechs richtigen Zahlen waren hier auf einem Normalschein angekreuzt. Auch der Sechser in Niederösterreich kam auf einem Normalschein zustande. Der dritte Volltreffer wurde im Burgenland mit einem Quicktipp erzielt. Drei Bundesländer hatten damit gleichzeitig das richtige Händchen.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 13. September 2026, gezogen: Lotto : 2, 7, 11, 16, 34, 42 Zusatzzahl: 36

: 2, 7, 11, 16, 34, 42 Zusatzzahl: 36 LottoPlus, 1. Ziehung : 42, 45, 30, 26, 43, 10

: 42, 45, 30, 26, 43, 10 LottoPlus, 2. Ziehung : 35, 24, 34, 32, 22, 18

: 35, 24, 34, 32, 22, 18 Joker: 2, 3, 8, 8, 9, 4 alle Angaben ohne Gewähr

8,3 Mio. Tipps

An fehlenden Versuchen lag es jedenfalls nicht: Rund 8,3 Millionen Tipps wurden für die Ziehung abgegeben. Damit erfüllten sich laut Österreichischen Lotterien die Erwartungen. Die Gewinnsumme erreichte knapp die erwarteten rund elf Millionen Euro. Am Ende brauchte es dafür nicht einen, sondern gleich drei Sechser und einer davon führt direkt in die Steiermark.