Vorau: Auto überschlägt sich in – Lenker ins LKH Graz geflogen

Ein Verkehrsunfall im Ortsteil Puchegg forderte am Sonntagnachmittag einen Verletzten. Ein 45-jähriger Einheimischer wurde nach dem Unfall mit dem Rettungshubschrauber C12 ins LKH Graz geflogen.

Ein 45-Jähriger kam in Vorau mit seinem Auto von der Straße ab.

Ein 45-Jähriger kam in Vorau mit seinem Auto von der Straße ab.

Gegen 17.30 Uhr war der 45-Jährige am Sonntag, dem 13. September 2026, auf einer Gemeindestraße im Vorauer Ortsteil Puchegg unterwegs. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen dürfte der Einheimische mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen sein. Wie es genau dazu kam, geht aus den bisherigen Angaben der Polizei nicht hervor. Der Mann wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt.

Auto überschlug sich

Nach dem Abkommen von der Straße dürfte sich das Fahrzeug überschlagen haben. Darauf deutet laut Polizei die Spurenlage hin. Der Wagen kam schließlich auf einem angrenzenden Grundstück zum Stillstand. Weitere Details zum Unfallhergang sind derzeit nicht bekannt.

55 Feuerwehrleute

Nach dem Unfall rückten zahlreiche Einsatzkräfte nach Puchegg aus. Die Feuerwehr Vorau war mit 30 Kräften im Einsatz. Weitere 25 Einsatzkräfte kamen von der Feuerwehr Grafendorf. Damit standen insgesamt 55 Feuerwehrleute im Einsatz.

Mit C12 nach Graz geflogen

Die medizinische Versorgung des 45-Jährigen übernahm das Österreichische Rote Kreuz gemeinsam mit einem Notarzt. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen wurde der Mann anschließend mit dem Rettungshubschrauber C12 abtransportiert. Der Flug führte ihn zur weiteren Behandlung in das LKH Graz.