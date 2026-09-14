Regen im Norden, Sonne im Süden: So startet die Steiermark in die Woche

Der Montag, 14. September, bringt in der Steiermark deutliche Wetterunterschiede. „Die neue Woche startet bei teils spürbarem Nordwestwind leicht wechselhaft“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Ganz im Norden regnet es in der Früh noch leicht bis mäßig. Auch in den übrigen Regionen dominieren zunächst die Wolken, dort fallen allerdings höchstens noch wenige Regentropfen. Im Tagesverlauf bleibt der Norden der Steiermark auf der nasseren Seite. Bei nur zwischenzeitlichen Auflockerungen regnet es dort immer wieder. In den übrigen Landesteilen setzt sich hingegen häufig die Sonne durch. Ganz ausgeschlossen ist Regen aber auch im Südosten nicht: Am Nachmittag können vereinzelt kurze Regenschauer dorthin übergreifen. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen 10 und 14 Grad. Am Nachmittag werden 18 Grad in Mariazell und bis zu 22 Grad in Leibnitz erreicht.