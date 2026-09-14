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Das Bild auf 5min.at zeigt sonne und Wolken.
Während es im Norden der Steiermark am Montag immer wieder regnet, zeigt sich weiter südlich häufiger die Sonne.
Steiermark
14/09/2026
Prognose

Regen im Norden, Sonne im Süden: So startet die Steiermark in die Woche

Die neue Woche startet in der Steiermark leicht wechselhaft und windig. Während es im Norden immer wieder regnet, zeigt sich weiter südlich häufiger die Sonne.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(146 Wörter)
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Der Montag, 14. September, bringt in der Steiermark deutliche Wetterunterschiede. „Die neue Woche startet bei teils spürbarem Nordwestwind leicht wechselhaft“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Ganz im Norden regnet es in der Früh noch leicht bis mäßig. Auch in den übrigen Regionen dominieren zunächst die Wolken, dort fallen allerdings höchstens noch wenige Regentropfen. Im Tagesverlauf bleibt der Norden der Steiermark auf der nasseren Seite. Bei nur zwischenzeitlichen Auflockerungen regnet es dort immer wieder. In den übrigen Landesteilen setzt sich hingegen häufig die Sonne durch. Ganz ausgeschlossen ist Regen aber auch im Südosten nicht: Am Nachmittag können vereinzelt kurze Regenschauer dorthin übergreifen. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen 10 und 14 Grad. Am Nachmittag werden 18 Grad in Mariazell und bis zu 22 Grad in Leibnitz erreicht.

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