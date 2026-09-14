Ungebremst in Bus gekracht: Bub (12) bei E-Scooter-Unfall schwer verletzt

Am Sonntagabend kam es in Graz-Umgebung zu einem schweren Unfall. Ein 12-jähriger Grazer krachte in einen Linienbus und wurde schwer verletzt. Nun hagelt es Anzeigen für die Mutter des Buben.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 12-jähriger Grazer am Sonntagabend (13. September) mit einem E-Scooter in Seiersberg unterwegs. Ersten Informationen zufolge überfuhr er eine Stopptafel an der Kreuzung Brunnfeldstraße und dann passierte es: Er krachte vermutlich ungebremst in einen herannahenden Linienbus, der gerade in Richtung Graz-Puntigam fuhr. „Der Unfalllenker (ohne Helm) erlitt eine schwere Oberschenkelverletzung und musste in ein Spital eingeliefert werden“, so die Polizei.

E-Scooter aufgemotzt?

Bisherige Erhebungen ergaben, dass der E-Scooter über eine Stärke von 2000 Watt verfügt, daher bis zu 60 km/h erreichen kann und somit nicht für den öffentlichen Verkehr zugelassen ist. Die Ermittlungen laufen noch weiter. „Da das Kind strafunmündig ist, werden diverse Verwaltungsstrafanzeigen gegen die Mutter erstattet. Diese stellte ihrem Sohn den E-Scooter zur Verfügung“, so die Polizei abschließend.