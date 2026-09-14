Auto landet im Bachbett: Fünf junge Grazer teils schwer verletzt

Eine nächtliche Autofahrt endete für fünf junge Grazer im Krankenhaus: Ihr Fahrzeug kam in Thal von der Straße ab und landete in einem Bachbett. Einige der Insassen wurden schwer verletzt.

Ein Auto mit fünf jungen Männern ist Sonntagnacht (13. September) in Thal (Graz-Umgebung) von der Straße abgekommen und in einem Bachbett gelandet. Alle fünf Insassen wurden verletzt, einige davon schwer.

Durch Heckklappe ins Freie geklettert

Aber der Reihe nach: Wie die Polizei informiert, war gegen 22.40 Uhr war ein 21-Jähriger mit dem Auto auf der L331 von Eggenberg in Richtung Gösting unterwegs. Mit ihm im Wagen saßen vier weitere junge Grazer – drei 20-Jährige und ein 18-Jähriger. Und dann passierte es: In einer Kurve geriet das Auto aus bislang nicht näher genannter Ursache auf die Böschung und landete schließlich seitlich in einem Bachbett. Trotz ihrer Verletzungen gelang es allen fünf jungen Burschen, über die Heckklappe aus dem Fahrzeug zu klettern. Nach der Erstversorgung wurden die jungen Männer ins UKH Graz und ins LKH Graz gebracht. Ein Alkotest beim 21-jährigen Fahrer verlief negativ.