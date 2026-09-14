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/ ©pixabay / LoboStudioHamburg
Das Foto zeigt WhatsApp am Smatphone.
Weder bei WhatsApp, noch bei Facebook oder Instagram kommt der Bürgermeister von Tieschen, Martin Weber, derzeit rein.
Tieschen
14/09/2026
Meta-Sperre

Nach Facebook-Posting: Steirischer Bürgermeister auch auf WhatsApp gesperrt

Ein Facebook-Posting über Donald Trump und die AfD, das er mit der Welt geteilt hat, hatte für den Bürgermeister von Tieschen (Südoststeiermark), Martin Weber (SPÖ), unangenehme und überraschende Folgen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(158 Wörter)
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Laut Weber selbst sei das Posting seiner Einschätzung nach freundlich und ohne Schimpfwörter gewesen, erklärt er gegenüber Medien. Dennoch hat Meta reagiert und ihn nicht nur von Facebook sondern auch von Instagram und WhatsApp ausgesperrt. Einspruch konnte er zwar erheben, das tat er auch sofort. Wenig später kam jedoch die Nachricht, dass er jetzt dauerhaft deaktiviert sei. Dabei würde er Instagram und Facebook auch für Gemeindeinfos nutzen und über WhatsApp mit den Wirtschaftshof-Mitarbeitern in Kontakt stehen. Er sei jetzt „ein wenig abgeschnitten“.

Bürgermeister will dagegen vorgehen

Den genauen Grund für die Deaktivierung aller seiner Konten kennt er übrigens immer noch nicht. Er hat über seinen Anwalt jedenfalls eine Beschwerde bei der Rundfunk- und Telekom-Regulierungsbehörde einreichen lassen, eine Klage wird derzeit noch überlegt. Ob etwas davon dafür reicht, dass er seine Accounts wieder zurückbekommt, ist aktuell noch unklar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.09.2026 um 09:46 Uhr aktualisiert
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