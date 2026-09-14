MotoGP am Red Bull Ring: Polizei bereitet sich vor

Von 17. bis 20. September 2026 findet die MotoGP am Red Bull Ring statt. Die Polizei rückt mit einem Großaufgebot an.

Nach dem Formel-1-Wochenende Ende Juni erwartet das steirische Murtal erneut zehntausende Fans aus dem In- und Ausland. Von Donnerstag, 17. September, bis Sonntag, 20. September 2026, steht der Red Bull Ring ganz im Zeichen des Motorrad Grand Prix von Österreich. Um die Sicherheit rund um das Großevent zu gewährleisten, richtet die Bezirkshauptmannschaft Murtal unter Leitung von Bezirkshauptfrau Nina Pölzl wieder einen behördlichen Führungsstab ein. Die Polizei sowie sämtliche Einsatzorganisationen sind an allen Veranstaltungstagen mit zahlreichen Kräften am Boden und aus der Luft vertreten. Im Bereich der Start-Ziel-Tribüne dient eine eigens eingerichtete Polizei-Expositur als direkte Anlaufstelle vor Ort. Verdächtige Wahrnehmungen oder Anzeigen können auch direkt am Veranstaltungsgelände jederzeit über den Polizeinotruf 133 beziehungsweise den Euronotruf 112 gemeldet werden.

Pyrotechnik-Verbot, Nachtruhe & Drohnen

Damit das Rennwochenende für alle Beteiligten friedlich verläuft, setzen die Behörden auf gegenseitige Rücksichtnahme. Die Polizei erinnert ausdrücklich an folgende Regeln:

Pyrotechnik-Verbot: Das Mitführen und Verwenden von Pyrotechnik ist auf dem gesamten Gelände sowie den Campingplätzen strengstens verboten.

Das Mitführen und Verwenden von Pyrotechnik ist auf dem gesamten Gelände sowie den Campingplätzen strengstens verboten. Flugverbot: Auf das strikte Drohnenflugverbot wird hin gewiesen.

Auf das strikte Drohnenflugverbot wird hin gewiesen. Lärmschutz: Besonders in den Abend- und Nachtstunden gilt es auf Campingplätzen die Ruhezeiten einzuhalten.

Früh anreisen

Rund um den Red Bull Ring ist erfahrungsgemäß insbesondere von Freitag bis Sonntag (18. bis 20. September 2026) mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Eine frühzeitige und gut geplante Anreise ist daher dringend zu empfehlen. Der Veranstalter sowie die zahlreichen Verkehrskräfte setzen ein umfassendes Verkehrskonzept um. Es wird ausdrücklich darum gebeten, den Anweisungen und Beschilderungen vor Ort Folge zu leisten – auch wenn der An- oder Abfahrtsweg zunächst länger erscheinen mag. Nur so kann eine möglichst reibungslose und sichere An- und Abreise gewährleistet werden.

Tipps für Motorradfahrer

Es ist zu erwarten, dass viele Fans mit dem eigenen Motorrad zum Event anreisen werden. Angesichts der in diesem Jahr bereits zahlreichen, teils schweren Motorradunfälle gibt die Polizei folgende Sicherheitstipps: