Flammen nach Tunnel: Auto brannte auf S6 komplett aus

Ein Autofahrer bemerkte am Sonntagabend Rauch in seinem Wagen und steuerte ihn aus dem Ruprechttunnel, bevor das Fahrzeug vollständig in Flammen aufging.

Kurz nach dem Verlassen des Ruprechttunnels stand der Pkw auf der S6 komplett in Flammen.

Kurz nach dem Verlassen des Ruprechttunnels stand der Pkw auf der S6 komplett in Flammen.

Ein Zwischenfall rief am Sonntagabend (13. September 2026) die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bruck an der Mur auf die S6 Semmering Schnellstraße auf den Plan. Gegen 21.29 Uhr geriet ein Auto auf der Fahrbahn in Richtung Wien zwischen dem Ruprechttunnel und der Abfahrt Bruck/Mur in Brand. Der Fahrzeuglenker bewies in der gefährlichen Situation starke Nerven: Als er noch im Tunnel eine deutliche Rauchentwicklung an seinem Auto bemerkte, fuhr er das Auto noch aus der Röhre ins Freie.

Auto stand kurz nach Verlassen in Vollbrand

Kaum hatte der Lenker das Auto auf dem Freilandabschnitt abgestellt und das Fahrzeug verlassen, stand der Wagen auch schon in Vollbrand. Die rasch eingetroffenen Florianis der Feuerwehren Bruck an der Mur und Oberaich rückten unter Atemschutz zur Brandbekämpfung an und konnten die Flammen löschen. Im Anschluss wurden auslaufende Betriebsmittel gebunden und die Fahrbahn gereinigt. Im Löscheinsatz standen das HLF-3 und HLF-4 der FF Bruck mit 13 Kräften, die Feuerwehr Oberaich mit sechs Einsatzkräften sowie die Polizei und ein Abschleppunternehmen.