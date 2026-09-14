Großübung auf der B138: Auto kracht in Schulbus – 27 Kinder gerettet

„Busunfall – Pkw gegen Bus“ lautete das Übungsszenario, dem sich die Einsatzkräfte im September im Bezirk Liezen stellen mussten. Die Annahme: Ein Auto war nach der Kollision mit einem Bus seitlich zum Stillstand gekommen. Während der Auto-Lenker schwer verletzt und im Fahrzeug eingeklemmt war, befanden sich im Bus 27 unterschiedlich schwer verletzte Schulkinder. Um den Einsatz so realitätsnah wie möglich zu gestalten, wurden die Statisten vom Roten Kreuz aufwendig geschminkt. Für die Dauer der Übung musste die B138 im betroffenen Abschnitt komplett gesperrt werden.

Menschenrettung und Betreuung der Kinder

Die Feuerwehr Pyhrn rückte umgehend mit dem HLF 2 aus und konzentrierte sich auf die Menschenrettung des eingeklemmten Autofahrers. Parallel dazu übernahm die Mannschaft des KLFA die Erstversorgung der geschockten und verletzten Kinder im Bus. Unterstützung folgte rasch durch die nachgerückten Feuerwehren Liezen-Stadt und Spital am Pyhrn, die sowohl bei der Versorgung der Businsassen als auch bei der Rettung am Auto mithalfen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurden die leicht- und unverletzten Kinder ins Rüsthaus der FF Pyhrn gebracht und dort vom Kriseninterventionsteam (KIT) betreut und aufgewärmt.

Nahtlose Zusammenarbeit aller Einsatzkräfte

Insgesamt standen vier Feuerwehren mit acht Fahrzeugen und 44 Einsatzkräften sowie drei Fahrzeuge des Roten Kreuzes, zwei Polizeistreifen und ein Notarzt im Übungseinsatz. Bei der abschließenden Nachbesprechung dankte Abschnittsbrandinspektor Stefan Grill dem Übungsverantwortlichen Christian Planitzer für die Organisation. Auch Bürgermeisterin Andrea Heinrich unterstützte die Einsatzkräfte und übernahm im Anschluss die Verpflegung der engagierten Mannschaft.