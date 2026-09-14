Neustart nach Insolvenz: Kroatischer Investor übernimmt ADA-Standort

Der insolvente Möbelhersteller ADA aus Anger bekommt einen neuen Eigentümer. Ein kroatischer Investor aus der Prima-Gruppe übernimmt den Traditionsbetrieb und sichert die Zukunft.

Monate nach dem Gang zum Insolvenzgericht gibt es am Montag (14. September 2026) entscheidende Neuigkeiten für die ADA Möbelwerke mit Hauptsitz im oststeirischen Anger: Das Traditionsunternehmen steht vor einer Rettung durch einen Investor aus Kroatien. Ein Möbelunternehmer der Prima-Gruppe übernimmt den Betrieb, das geht aus mehreren Medienberichten hervor.

Was war passiert?

Der Steirische Möbelriese hatte im März 2026 Insolvenz anmelden müssen. Nachdem die Gläubiger im August dem Sanierungsplan zugestimmt hatten, ist mit dem Einstieg des Investors Renato Radić nun die finanzielle Basis für den Fortbestand gesichert.

Hauptsitz in Anger bleibt erhalten

Für den Standort im Bezirk Weiz gibt es positive Signale: Der Hauptsitz des Unternehmens bleibt weiterhin in Österreich in Anger bestehen. Zudem soll ADA als eigenständiges Unternehmen geführt werden und die etablierte Marke ADA vollumfänglich erhalten bleiben. Auch für die internationalen Standorte gibt es grünes Licht: Die bestehenden Produktionswerke in Ungarn und Rumänien laufen weiter. Derzeit befindet sich die genaue Zukunftsstrategie in Ausarbeitung. Im Zuge des Neustarts wird aktuell eine Wiederaufnahme der Fertigung in Österreich geprüft, heißt es.