Frisches Kapital: Energie Steiermark sucht neuen Wachstumspartner 

Das Land will über eine 25-prozentige Kapitalerhöhung einen Investor bei der Energie Steiermark an Bord holen. Das soll den Milliarden-Ausbau beschleunigen.

Die steirische Landesregierung stellt die Weichen für die Energiezukunft des Landes: Über eine Kapitalerhöhung um 25 Prozent soll ein geeigneter Wachstumspartner an Bord geholt werden. Das frische Geld soll direkt in das 5,8 Milliarden Euro schwere Investitionsprogramm des Energieversorgers fließen, um den Ausbau von Stromnetzen, erneuerbarer Energie, Speichern und Wasserstoff bis 2035 zu beschleunigen. Die Landesregierung legt dafür strenge Kriterien fest: Das Land bleibt mit 75 Prozent überwiegender Mehrheitseigentümer, ein Verkauf bestehender Anteile ist ausgeschlossen und der Erlös darf keinesfalls zur Sanierung des Landeshaushalts verwendet werden. Die Vorstände Martin Graf und Werner Ressi erwarten durch die Maßnahme auch starke Impulse für die Region: Rund drei Milliarden Euro der Investitionen sollen als Aufträge an heimische Unternehmen gehen.

Gespaltene Reaktionen aus der Politik

Während die Ankündigung bei der Regierungspitze auf Zustimmung stößt, fallen die Reaktionen der Oppositionsparteien unterschiedlich aus:

NEOS zur Energie Steiermark: Investor muss Parteipolitik stoppen

Klubobmann Niko Swatek sieht den Schritt als Chance für notwendige Investitionen, fordert aber Transparenz bei den Mitspracherechten: „Ein privater Miteigentümer bringt externe Kontrolle und kann den parteipolitischen Einfluss zurückdrängen.“

©NEOS Steiermark Am Foto: NEOS_Klubobmann Niko Swatek.

Grüne fordern: Frisches Geld für schnellen Erneuerbaren-Ausbau

Klubobfrau Sandra Krautwaschl fordert, dass das Geld konsequent in die Energiewende fließt: „Mit diesem Geld muss jetzt der versprochene Turbo beim Ausbau der Erneuerbaren endlich vollzogen werden.“

©Die Grünen Steiermark Am Foto: Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl.

KPÖ: „Teilprivatisierung“ bei Energie Steiermark

Kritik kommt von KPÖ-Abgeordnetem Alexander Melinz, der eine „Teilprivatisierung durch die Hintertür“ befürchtet: „Finanzinvestoren erwarten hohe Dividenden. Es darf nicht sein, dass Haushalte über teure Strompreise die Profite Privater finanzieren.“

©KPÖ Am Foto: KPÖ-Abgeordneter Alexander Melinz.

SPÖ fordert Sondersitzung zur Energie Steiermark

SPÖ-Chef Max Lercher: „Blau-Schwarz verscherbelt Familiensilber“. Die SPÖ kritisiert eine „Selbstaufgabe der Landesregierung“ in krisenhaften Zeiten. Die Daseinsvorsorge müsse zu 100 Prozent in öffentlicher Hand bleiben. Einberufung einer Sondersitzung wurde angekündigt.

©SPÖ Steiermark Am Foto: SPÖ-Chef Max Lercher.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.09.2026 um 13:53 Uhr aktualisiert