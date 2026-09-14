Camping-Ranking 2026: Camping Murinsel in den TOP 100!

Erfolg für den steirischen Tourismus: Das Reise- und Buchungsportal camping.info hat die 100 gefragtesten Campingplätze Europas für die Saison 2026 ermittelt. Auch ein steirischer Platz schaffte den Sprung ins Ranking.

Das Berliner Reiseportal camping.info hat das Nutzerverhalten von Millionen Campern auf seiner Plattform ausgewertet und die 100 gefragtesten Campingplätze Europas für die Urlaubssaison 2026 ermittelt. Ausgewertet wurden die Klicks und Seitenaufrufe von Januar bis September unter mehr als 23.000 Plätzen in 44 Ländern. Österreich schneidet im internationalen Vergleich hervorragend ab: Gleich 23 heimische Campingplätze schafften den Sprung in die Top 100. Den Gesamtsieg holte sich das Falkensteiner Camping Grubhof im Salzburger Land.

Steiermark in den Top 100 vertreten

Aus steirischer Sicht gibt es Grund zur Freude: Das Camping Murinsel in Großlobming (Bezirk Murtal) konnte im internationalen Konkurrenzkampf überzeugen und sicherte sich Rang 92 im Europa-Ranking. Damit zählt der steirische Betrieb offiziell zu den gefragtesten Anlaufstellen für Urlauber auf der Plattform.

Österreich im Preis-Spitzenfeld

Dass Campingurlaub in Österreich hoch im Kurs steht, zeigt sich auch bei den Preisen. Eine Campingnacht für zwei Personen inklusive Stellplatz, Strom und Ortstaxe kostet in Österreich im Schnitt 40 Euro. Damit liegt die Alpenrepublik gemeinsam mit Kroatien (41 Euro), Italien und der Schweiz im teuersten Spitzenfeld Europas. Im Nachbarland Deutschland zahlt man für dieselbe Leistung durchschnittlich rund 30 Euro.