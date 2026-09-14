Fanwanderung in Ramsau: 400 Serienfans trafen „Die Bergretter“

Ansturm in der Steiermark: Rund 400 Fans der TV-Serie „Die Bergretter“ trafen am Wochenende bei der 14. Fanwanderung in Ramsau am Dachstein auf ihre Serienhelden – und trafen erstmals auch echte Einsatzkräfte.

Die herbstliche „Original Bergretter Fanwanderung“ in der Region Schladming-Dachstein ist für viele Freunde der beliebten ZDF-Serie längst eine feste Tradition. Am vergangenen Wochenende pilgerten rund 400 Zuschauer nach Ramsau am Dachstein, um die Schauspieler hautnah zu erleben. In diesem Jahr wartete das Event allerdings mit einer besonderen Neuerung auf: Erstmals standen auch jene Menschen im Mittelpunkt, die im echten Leben für Sicherheit am Berg sorgen. Die Bergrettung Ramsau am Dachstein und die ÖAMTC-Flugrettung luden zu eigenen Erlebnisstationen ein und gewahrten den Besuchern spannende Einblicke in ihren herausfordernden Arbeitsalltag.

Fotos mit den Stars und neue „Bergretter-Welt“

Nach der gemeinsamen Wanderung, einem Fotostop an der bekannten Serien-„Zentrale“ und einem gemütlichen Fan-Stammtisch ging es am Samstag weiter zum Hof Emilie (Pernerhof). Dort nahmen sich die TV-Stars ausgiebig Zeit für Autogramme und Erinnerungsfotos. Den krönenden Abschluss bildete ein großes Bühnenevent mit rund 650 Gästen im Dachstein Event Zentrum. Mit der neu eröffneten „Bergretter-Welt“ haben Fans seit Kurzem eine dauerhafte Anlaufstelle direkt im Ort.