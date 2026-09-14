Geländewagen landet kopfüber im Graben: Lenker schwer verletzt

Gegen 17.27 Uhr war der Mann mit einem Geländefahrzeug auf einer Gemeindestraße von Puchegg kommend in Richtung Stambach unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der Lenker im Bereich einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab.

Feuerwehr musste Fahrer befreien

Das Fahrzeug überschlug sich in weiterer Folge und kam schließlich kopfüber in einem angrenzenden Straßengraben bzw. auf einem Grundstück zum Stillstand. Der Lenker konnte von den Einsatzkräften der Feuerwehren aus dem Fahrzeug befreit und anschließend vom Rettungsdienst erstversorgt werden. Aufgrund des Verdachts auf eine schwerwiegende Verletzung wurde der Rettungshubschrauber Christophorus 12 angefordert. Dieser brachte den 44-Jährigen zur weiteren medizinischen Versorgung und Abklärung in das LKH-Universitätsklinikum Graz. Die Bergung des Unfallfahrzeuges wurde durch die Feuerwehr durchgeführt.