Comeback für Faschingszelt: Bruck beschließt Programm für 2027

Erfreuliche Nachrichten für Faschingsfans: Der Brucker Stadtrat hat die Ausrichtung des Faschings 2027 mit eigenem Festzelt beschlossen. Zudem fließen rund 200.000 Euro in Sanierungen von Brücken im Stadtgebiet.

Der Brucker Fasching findet 2027 wieder mit einem großen Festzelt statt.

Der Brucker Fasching findet 2027 wieder mit einem großen Festzelt statt.

Der Brucker Fasching gehört zu den absoluten Veranstaltungshighlights in der Region – besonders bei der Jugend. Nun steht fest: Im Jahr 2027 wird wieder im Festzelt gefeiert. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung die Ausrichtung durch die Firma Muglsevents (Peter Rieser) mit Gesamtkosten von 24.000 Euro offiziell abgesegnet.

Die Höhepunkte im Programm stehen bereits fest:

Am Sonntag, dem 6. Februar 2027, steigt der Kinderfasching im Zelt, gefolgt von der großen Party im Anschluss an den Altstadt-Umzug am Faschingsdienstag (9. Februar 2027). Auch die örtlichen Vereine kommen wieder zum Zug und erhalten Ausschankmöglichkeiten im Zelt. Die genaue Platzvergabe wird im November bei einem eigenen Vereinsstammtisch besprochen.

200.000 Euro für sanierungsbedürftige Brücken

Neben dem Faschings-Comeback fasste der Stadtrat wichtige Beschlüsse für die städtische Infrastruktur. Gleich rund 200.000 Euro werden für notwendige Brückensanierungen freigegeben. Unter anderem werden die Mühlgrabenbach-Brücke, die Dorfplatzl-Sandlerbrücke, die Forstweg-Brücke, die Inzinger-Brücke, die Panhölzl-Brücke sowie die Rieser-Brücke instand gesetzt.

Weitere Beschlüsse aus der Sitzung: