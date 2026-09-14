Comeback für Faschingszelt: Bruck beschließt Programm für 2027
Erfreuliche Nachrichten für Faschingsfans: Der Brucker Stadtrat hat die Ausrichtung des Faschings 2027 mit eigenem Festzelt beschlossen. Zudem fließen rund 200.000 Euro in Sanierungen von Brücken im Stadtgebiet.
Der Brucker Fasching gehört zu den absoluten Veranstaltungshighlights in der Region – besonders bei der Jugend. Nun steht fest: Im Jahr 2027 wird wieder im Festzelt gefeiert. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung die Ausrichtung durch die Firma Muglsevents (Peter Rieser) mit Gesamtkosten von 24.000 Euro offiziell abgesegnet.
Die Höhepunkte im Programm stehen bereits fest:
Am Sonntag, dem 6. Februar 2027, steigt der Kinderfasching im Zelt, gefolgt von der großen Party im Anschluss an den Altstadt-Umzug am Faschingsdienstag (9. Februar 2027). Auch die örtlichen Vereine kommen wieder zum Zug und erhalten Ausschankmöglichkeiten im Zelt. Die genaue Platzvergabe wird im November bei einem eigenen Vereinsstammtisch besprochen.
200.000 Euro für sanierungsbedürftige Brücken
Neben dem Faschings-Comeback fasste der Stadtrat wichtige Beschlüsse für die städtische Infrastruktur. Gleich rund 200.000 Euro werden für notwendige Brückensanierungen freigegeben. Unter anderem werden die Mühlgrabenbach-Brücke, die Dorfplatzl-Sandlerbrücke, die Forstweg-Brücke, die Inzinger-Brücke, die Panhölzl-Brücke sowie die Rieser-Brücke instand gesetzt.
Weitere Beschlüsse aus der Sitzung:
- Sicherung der Wasserversorgung: Durch den Neubau einer Forststraße ist die wichtige Quellgruppe Picheldorf nun erstmals direkt für Wartungsarbeiten erreichbar. Die Stadt beteiligt sich mit 7.000 Euro an dem Projekt.
- Spielefest im Kulturhaus: Am 17. und 18. Oktober 2026 verwandelt sich das Kulturhaus in eine Spielemeile für alle Generationen. Der Stadtrat unterstützt die Veranstaltung mit 3.000 Euro.
- Hilfe für Naturschutzzentrum: Für notwendige Adaptierungsarbeiten an der Elektrik und Bausubstanz des Wohnhauses im Weitental erhält der Verein eine Subvention von 3.500 Euro.
- Winterdienst: Für externe Dienstleistungen im kommenden Winter wurden 3.300 Euro freigegeben.