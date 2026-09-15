Spätsommer-Wetter: Bis zu 25 Grad am Dienstag in der Steiermark

Der Spätsommer zeigt sich in der Steiermark von seiner besten Seite: Am Dienstag sorgt Hochdruckeinfluss für strahlenden Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 25 Grad. Auch auf den Bergen herrscht Traumwetter.

Das Wetter in der Steiermark präsentiert sich am Dienstag (15. September 2026) ungestört von seiner sonnigen Seite. Wie die Meteorologen der GeoSphere Austria prognostizieren, sorgt ein Hochdruckeinfluss für „überwiegend sonniges Wetter“. Regionale Frühnebelfelder lichten sich am Vormittag sehr rasch, „und der Himmel ist tagsüber meist wolkenlos“. Nach frischen 6 bis 11 Grad in den Morgenstunden steigen die Temperaturen bei nur schwachem Wind bis zum Nachmittag auf „angenehm warme 21 bis 25 Grad“ an.

Traumhaftes Bergwetter mit ausgezeichneter Fernsicht

Auch für Ausflüge auf die steirischen Gipfel bietet der morgige Tag ideale Bedingungen. Die GeoSphere Austria verspricht „gutes Bergwetter“: „Es scheint ganztags die Sonne und es ist sehr stabil, Nebelfelder in den Tälern reichen meist nur bis etwa 1000m hinauf und lösen sich rasch auf. Die Fernsicht ist ausgezeichnet.“ Bei nur schwachem Wind liegen die Temperaturen in 2000 Metern Höhe zu Mittag bei „um 11 Grad“.