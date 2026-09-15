Koralmbahn: Ticketfrage soll bei Länder-Konferenz auf den Tisch

Vor der Kärnten-Steiermark-Konferenz fordert Grünen-Mobilitätssprecher Lambert Schönleitner eine gemeinsame Ticketlösung für die Koralmbahn. Dabei bringt er auch eine Verbindung von Graz über Klagenfurt bis Maribor ins Spiel.

Mit der Koralmbahn sind Graz und Klagenfurt näher zusammengerückt. Aus Sicht der Grünen fehlt aber weiterhin ein Ticket, das diese neue Verbindung über die Landesgrenze hinweg abbildet. Vor der Kärnten-Steiermark-Konferenz drängt Mobilitätssprecher Lambert Schönleitner deshalb auf eine konkrete Einigung. Das Thema solle bei den Gesprächen zwischen den beiden Bundesländern weit oben auf der Tagesordnung stehen.

©Grüne Grünen-Mobilitätssprecher Lambert Schönleitner fordert vor der Kärnten-Steiermark-Konferenz eine gemeinsame Ticketlösung für die Koralmbahn.

Vorstoß der Grünen

Die Grünen haben bereits mehrere Initiativen für eine Lösung der Tariflücke in den Landtag eingebracht. Zuletzt schlugen sie ein Metropol-Klimaticket für den Raum Graz–Klagenfurt–Maribor vor. Damit soll auch der grenzüberschreitende Verkehr nach Slowenien berücksichtigt werden. Schönleitner sieht darin die Chance, die Regionen auch beim öffentlichen Verkehr stärker miteinander zu verbinden.

„Landesgrenze im Weg“

„Für die Menschen ist schwer verständlich, warum die neue Bahnverbindung unsere Regionen näher zusammenbringt, beim Ticket aber weiter die Landesgrenze im Weg steht. Wenn die Landesregierungen von Steiermark und Kärnten morgen zusammensitzen, können sie endlich eine Lösung auf den Weg bringen. Ein gemeinsames Koralmticket zwischen Graz und Klagenfurt wäre ein erster konkreter Schritt. Mit dem Metropol-Klimaticket bis Maribor könnte daraus eine starke Wirtschaftsregion Süd entstehen, als südliches Pendant zur Ostregion“, sagt Schönleitner.

Blick auf EU-Gelder

Aus Sicht des Grünen-Politikers sollten Kärnten und die Steiermark zudem prüfen, welche EU-Fördermittel für ein solches Vorhaben genutzt werden könnten. Als Beispiel nennt er die Zusammenarbeit zwischen Salzburg und Bayern bei grenzüberschreitenden Öffi-Projekten. „Dort arbeitet man zusammen und holt dafür auch Geld aus Europa. Diesen Gestaltungswillen wünsche ich mir auch von unserer Landesregierung.“

Gemeinsamer Einsatz

Dass sich Steiermark und Kärnten bei gemeinsamen Anliegen abstimmen können, zeigt für Schönleitner die Debatte um die Flugabgabe. Manuela Khom und Martin Gruber (beide ÖVP)treten dabei gemeinsam für die Regionalflughäfen auf. Einen ähnlichen Einsatz fordert er nun auch für Fahrgäste der Koralmbahn. „Dieser Einsatz wäre auch für die Menschen gefragt, die mit der Koralmbahn unterwegs sein wollen. Ein einfaches, leistbares Ticket zwischen Graz, Klagenfurt und Maribor: Damit würden die Landesregierungen ein konkretes Ergebnis liefern und den gemeinsamen Wirtschaftsraum stärken.“