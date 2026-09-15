5,5 Millionen Euro für die steirische Hotellerie

Mehr Qualität in den Hotels, zusätzliche Gäste aus dem Ausland und neue digitale Möglichkeiten: Beim Tourismusgipfel in Graz wurden zentrale Zukunftsthemen für die Steiermark besprochen.

In der Steiermark sollen weitere Investitionen in die Hotellerie angestoßen werden. Das Land stellt für die Qualitätsoffensive Hotellerie Steiermark 2026 insgesamt 5,5 Millionen Euro bereit. Dadurch sollen Investitionen von zumindest 27,5 Millionen Euro in den steirischen Tourismusregionen ausgelöst werden. Beim Tourismusgipfel in Graz war die Qualität der Betriebe deshalb eines der zentralen Themen. Auch Wirtschaftskammer-Spartenobmann Hans Spreitzhofer verwies darauf, dass Förderungen für Gastronomie und Hotellerie Investitionsanreize schaffen und gut angenommen würden.

Gästezahlen steigen

Gleichzeitig entwickelt sich auch die Zahl der Gäste positiv. Die bisherige Sommerbilanz von Mai bis Juli weist bei den Ankünften ein Plus von 7,8 Prozent aus. Die Übernachtungen stiegen um 6,5 Prozent. Eine wichtige Grundlage bleibt dabei der österreichische Markt. Laut den Angaben beim Gipfel ist die Steiermark seit Jahrzehnten das beliebteste Urlaubsbundesland der Österreicher.

Blick ins Ausland

Zusätzliche Chancen sieht die Tourismusbranche bei Gästen aus dem Ausland. Vor allem die Märkte in Mittel- und Zentraleuropa sollen weiter an Bedeutung gewinnen. Beim Treffen in Graz wurde deshalb darüber beraten, wie sich die Steiermark im In- und Ausland stärker positionieren kann. Dabei kamen Vertreter der Tourismusverbände, der Wirtschaftskammer, der Hotellerie und Gastronomie sowie der Österreichischen Hotelvereinigung zusammen. Auch „Urlaub am Bauernhof“, alpine Vereine und der Flughafen Graz waren vertreten.

KI verändert Tourismus

Neben Investitionen und neuen Märkten spielt auch die Digitalisierung eine immer größere Rolle. Künstliche Intelligenz soll künftig neue Möglichkeiten bei Information, Beratung und Gästebetreuung eröffnen. Gleichzeitig soll der persönliche Kontakt zu den Gästen im Mittelpunkt bleiben. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) erklärte dazu: „Die Digitalisierung und insbesondere Künstliche Intelligenz verändern auch den Tourismus grundlegend. Wir wollen diese Entwicklung aktiv mitgestalten und die Chancen für unsere Betriebe und unsere Regionen nutzen. Entscheidend ist dabei, dass die Technologie den Menschen unterstützt und weiterhin die Qualität des persönlichen Gasterlebnisses im Mittelpunkt steht”.

Mehr als Nächtigungen

Beim Tourismusgipfel ging es außerdem um die Auswirkungen auf die Regionen selbst. Der Tourismus schafft laut den präsentierten Inhalten Arbeitsplätze, stärkt regionale Wirtschaftskreisläufe und trägt zur Lebensqualität bei. Auch die touristische Infrastruktur und Angebote im eigenen Land sollen den Menschen in der Steiermark zugutekommen. Ziel ist damit nicht nur eine höhere Zahl an Gästen, sondern eine langfristige Weiterentwicklung des Tourismusstandortes.