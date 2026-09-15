„Immer zuerst zum Hausarzt“ soll Ambulanzen in der Steiermark entlasten

In der Steiermark startet eine neue Informationsaktion für grundversorgte Personen, Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte. Informationen in sechs Sprachen sollen zeigen, warum der Hausarzt die erste Anlaufstelle ist.

Dr. Michael Sacherer (Präsident der Ärztekammer für Steiermark), Sabina Džalto (Leiterin ÖIF-Integrationszentrum Steiermark) und Landesrat Hannes Amesbauer stellen gemeinsam die Informationsinitiative in steirischen Grundversorgungsquartieren sowie im Rahmen von Angeboten des Österreichischen Integrationsfonds vor.

Dr. Michael Sacherer (Präsident der Ärztekammer für Steiermark), Sabina Džalto (Leiterin ÖIF-Integrationszentrum Steiermark) und Landesrat Hannes Amesbauer stellen gemeinsam die Informationsinitiative in steirischen Grundversorgungsquartieren sowie im Rahmen von Angeboten des Österreichischen Integrationsfonds vor.

Das Land Steiermark, die Ärztekammer Steiermark und der Österreichische Integrationsfonds starten gemeinsam die Aktion „Immer zuerst zum Hausarzt“. In allen steirischen Grundversorgungsquartieren werden dafür Plakate in sechs Sprachen ausgehängt sowie weitere Informationsmaterialien und Flugblätter aufgelegt. Hintergrund ist, dass neu ins Land gekommene Menschen Notaufnahmen und Spitalsambulanzen mitunter intensiv nutzen, weil ihnen Abläufe und Zuständigkeiten im österreichischen Gesundheitssystem nicht ausreichend bekannt sind. Die Informationen sollen diese Strukturen verständlicher machen und die Ambulanzen entlasten.

Hausarzt zuerst

Wenn du gesundheitliche Beschwerden hast, soll grundsätzlich die Hausärztin oder der Hausarzt deine erste Anlaufstelle sein. Nach Angaben der Ärztekammer werden Notaufnahmen und Spitalsambulanzen immer wieder auch bei Beschwerden aufgesucht, die im niedergelassenen Bereich rascher und ebenso kompetent behandelt werden könnten. Ist eine weitere Behandlung nötig, erfolgt von dort die Überweisung an Fachärzte oder eine Spitalsambulanz. So sollen die vorhandenen medizinischen Angebote gezielter genutzt werden.

Infos in Quartieren

Die Plakate in den Grundversorgungsquartieren richten sich besonders an Asylwerber und ukrainische Vertriebene. Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte sollen zusätzlich über Angebote des Österreichischen Integrationsfonds erreicht werden. Die Inhalte werden dort auch in Werte- und Orientierungskursen sowie weiteren Informationsangeboten vermittelt. Die Ärztekammer stellt dafür Schulungsunterlagen und Informationsmaterialien bereit.

Spitäler entlasten

Ärztekammer-Präsident Michael Sacherer verweist auf die Folgen fehlender Orientierung im Gesundheitssystem. „In den Ambulanzen und Ordinationen sehen wir täglich, wohin fehlendes Wissen über unser Gesundheitssystem führt: überlastete Notaufnahmen und wertvolle Zeit, die für echte Notfälle fehlt.“ Auch Landesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) sieht darin eine Möglichkeit zur Entlastung: „Bereits wenige vermeidbare Ambulanzbesuche können spürbare Entlastungen bringen und dazu beitragen, dass die vorhandenen Kapazitäten zielgerichteter eingesetzt werden.“ Die drei Partner wollen damit die hausärztliche Versorgung als erste Anlaufstelle stärken und unnötige Ambulanzbesuche verringern.