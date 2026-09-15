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/ ©Stadtfeuerwehr Mürzzuschlag
Foto auf 5min.at zeigt die Stadtfeuerwehr Mürzzuschlag bei einem Einsatz.
Eine brennende Pfanne sorgte Dienstagfrüh in Mürzzuschlag für einen Feuerwehreinsatz.
Mürzzuschlag
15/09/2026
Küchenbrand

Brennende Pfanne landet in der Dusche – Mann verletzt

In Mürzzuschlag geriet Dienstagfrüh eine Pfanne mit Öl in Brand. Ein 35-Jähriger trug sie ins Badezimmer und warf sie in die Dusche. Dabei verletzte er sich an der Hand und musste ins Krankenhaus.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(201 Wörter)
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Gegen 4.55 Uhr wollte ein 35-Jähriger am Dienstag, dem 15. September, in seiner Wohnung in Mürzzuschlag ein Essen zubereiten. Dafür stellte er eine Pfanne mit Öl auf einen Elektroherd und schaltete diesen ein. Danach verließ er die Küche kurz. Als er zurückkam, hatte sich das Öl entzündet und die Pfanne stand bereits in Flammen.

Pfanne in Dusche geworfen

Der 35-Jährige nahm die brennende Pfanne und ging damit ins Badezimmer. Dort warf er sie in die Dusche. Anschließend verständigte er die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte rückten daraufhin zu dem Mehrparteienhaus aus.

30 Kräfte im Einsatz

Die Feuerwehren Mürzzuschlag und Hönigsberg standen mit insgesamt 30 Personen und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Den Einsatzkräften gelang es, den Brand zu löschen. Der 35-Jährige wurde vor Ort erstversorgt. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest.

Ins LKH gebracht

Bei dem Brand erlitt der 35-Jährige Verletzungen an der linken Hand. Nach der Erstversorgung wurde er ins LKH Hochsteiermark am Standort Leoben eingeliefert. Die Brandverletzungen sind laut Landespolizeidirektion Steiermark unbestimmten Grades. „Der entstandene Schaden kann derzeit nicht beziffert werden“, so die Landespolizeidirektion Steiermark.

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