Zwei Einsätze am Dienstagmorgen: Feuerwehren in Leoben gefordert

Für die Feuerwehren in Leoben begann der Dienstagmorgen, 15. September, mit gleich zwei Einsätzen. Noch vor der Rückkehr ins Rüsthaus folgte auf einen Brandmeldealarm eine Fahrzeugbergung.

Am Dienstagmorgen wurden die Feuerwehren der Stadt Leoben zu einem Brandmeldeanlagenalarm gerufen. Die Anlage hatte in einem Beherbergungsbetrieb ausgelöst. Warum es zu dem Alarm kam, war zunächst nicht bekannt. Die Einsatzkräfte kontrollierten das Objekt, danach war der Einsatz beendet.

Nächster Einsatz

Doch zur Rückkehr in die Rüsthäuser kam es vorerst nicht. Kurz vor dem Einrücken erhielten die Einsatzkräfte bereits den nächsten Einsatzbefehl. Dieses Mal ging es um eine Fahrzeugbergung. Ein Pkwist von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug landete im Straßengraben und konnte diesen nicht mehr selbstständig verlassen. Für die Bergung kam der Ladekran des WLF-K zum Einsatz. Damit konnte der Pkw sicher aus dem Straßengraben geborgen werden. Anschließend konnte auch dieser Einsatz abgeschlossen werden.

©Freiwillige Feuerwehr Leoben Stadt Mithilfe des Ladekrans wurde der Pkw sicher aus dem Straßengraben geborgen.

Straße wieder frei

Nach der Bergung wurde die Straße so rasch wie möglich wieder für den Verkehr freigegeben. Im Einsatz standen die Feuerwehr Leoben-Stadt und die Feuerwehr Leoben-Göss. Ebenfalls vor Ort waren die Polizei und die Asfinag. Damit endeten für die Einsatzkräfte zwei unmittelbar aufeinanderfolgende Einsätze am Dienstagmorgen.