Von Koralm-Bahn bis Medizin: Steiermark und Kärnten beraten heute über gemeinsame Zukunft

Die Landesregierungen von Steiermark und Kärnten treffen sich heute in Graz. Im Mittelpunkt stehen Koralm-Bahn, Wirtschaft, Bildung und Sicherheit - außerdem ist eine engere Zusammenarbeit in der Medizin geplant.

Der Tag begann für die Kärntner Landesregierung am Grazer Hauptbahnhof. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) und Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom (ÖVP) begrüßten dort die Delegation rund um Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) und Landeshauptmann-Stv. Martin Gruber (ÖVP). Die Gäste waren mit dem ÖBB-Railjet 857 über die Koralm-Bahn nach Graz gekommen. Danach ging es gemeinsam mit einer Sonderstraßenbahn der Holding Graz Linien zum Hauptplatz und von dort zu Fuß weiter in die Grazer Burg. Dort findet die vierte Länderkonferenz der beiden Landesregierungen statt.

Viele Themen

Auf der Tagesordnung stehen mehrere Bereiche, die beide Bundesländer gemeinsam betreffen. Dazu zählen die Wirtschafts-, Innovations- und Europaregion Südösterreich sowie Fragen rund um Mobilität und Infrastruktur nach der Eröffnung der Koralm-Bahn. Auch der gemeinsame Arbeits-, Bildungs- und Hochschulraum wird beraten. Weitere Punkte sind Sicherheit, Krisen- und Katastrophenschutz sowie der ländliche Raum und eine leistungsfähige Infrastruktur. Außerdem geht es um einen gemeinsamen Erlebnisraum für Kultur, Sport und Tourismus.

©Land Steiermark/Robert Binder | Länderkonferenz Steiermark – Kärnten: Die Mitglieder der Steiermärkischen Landesregierung begrüßten die Kärntner Landesregierung am Hauptbahnhof Graz.

Medizin im Fokus

Neben diesen Themen ist auch eine konkrete Vereinbarung vorgesehen. Unterzeichnet werden soll eine Absichtserklärung zur verstärkten Zusammenarbeit zwischen der Medizinischen Universität Graz und dem Klinikum Klagenfurt. Damit ist bei der Länderkonferenz auch die Zusammenarbeit im medizinischen Bereich Thema. Die geplante Absichtserklärung ist Teil des heutigen Treffens.