Unfall auf der A2: „Motorhaube ist komplett zerrissen“

Auf der A2 Richtung Graz ist es am Dienstag bei Gleisdorf zu einem Lkw-Unfall gekommen. Laut einer 5-Minuten-Leserin liegt eine Person am Boden. Polizei und Rettungskräfte sind im Einsatz.

Auf der Süd Autobahn hat sich am Dienstag, 15. September, ein Unfall mit einem Lkw ereignet. Betroffen ist die A2 in Fahrtrichtung Graz zwischen Sinabelkirchen und Gleisdorf Süd. Der Unfall passierte im Baustellenbereich. Nach Angaben der ASFINAG sind der Pannenstreifen und der erste Fahrstreifen gesperrt. Der Unfall sorgt damit auf der Strecke Richtung Graz für Einschränkungen. Aktuell, Stand 12.11 Uhr, meldet die ASFINAG auf der A2 Richtung Graz zwischen Sinabelkirchen und Gleisdorf West bereits 5,8 Kilometer Stau.

Person am Boden und Auto stark beschädigt

Eine 5-Minuten-Leserin schildert die Situation vor Ort. Ihren Angaben zufolge liegt eine Person am Boden. Die Polizei sei bereits an der Unfallstelle, der Notarzt sei auf dem Weg. Wie es der betroffenen Person geht, ist derzeit nicht bekannt. Auch an einem Fahrzeug sind laut der Leserin deutliche Schäden zu sehen. „Die Motorhaube ist komplett zerrissen“, berichtet sie gegenüber 5 Minuten. Weitere gesicherte Angaben zum genauen Unfallhergang liegen derzeit nicht vor. Auch zur Zahl möglicher Verletzter gibt es bislang keine weiteren Informationen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.09.2026 um 12:15 Uhr aktualisiert