Holz im Fokus: Steiermark verbündet sich mit Bayern und Spanien

Heizen und Strom erzeugen mit heimischem Holz: In der Steiermark spielt das bereits eine große Rolle. Gemeinsam mit Bayern und zwei spanischen Regionen will das Land nun auf EU-Ebene stärker für Holzenergie eintreten.

Fast zwei Drittel der Steiermark sind von Wald bedeckt – und Holz spielt längst eine große Rolle bei der Energieversorgung. 22 Prozent des steirischen Energiebedarfs werden laut Österreichischem Biomasse-Verband bereits damit gedeckt. Nun will sich das Land gemeinsam mit drei weiteren europäischen Regionen in Brüssel stärker für Holzenergie einsetzen. Dafür wurde am 9. September das „Wood Energy Regions Network“ (WERN) gegründet. Neben der Steiermark gehören Bayern sowie die beiden spanischen Regionen Kastilien-La Mancha und Kastilien-León zu den Gründungsmitgliedern.

Vier Regionen wollen in Brüssel gemeinsam auftreten

Hinter dem etwas sperrigen Namen steckt vor allem ein Ziel: Regionen, in denen Holz eine wichtige Rolle bei der Energieversorgung spielt, wollen ihre Interessen auf EU-Ebene gemeinsam vertreten. Dabei geht es unter anderem darum, Holz für Wärme und Strom zu nutzen, die Energieversorgung stärker regional abzusichern und gleichzeitig die Wälder nachhaltig zu bewirtschaften. Die beteiligten Regionen wollen außerdem Erfahrungen austauschen. „Holzenergie ist und bleibt der zentrale Stützpfeiler der Energiewende“, sagt die steirische Landesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP). Aus Sicht des neuen Netzwerks soll Bioenergie deshalb bei künftigen europäischen Entscheidungen zur Energieversorgung entsprechend berücksichtigt werden.

62 Prozent der Steiermark sind Wald

Wie unterschiedlich die Bedeutung von Holzenergie innerhalb Europas ist, zeigen die vier Gründungsregionen. In der Steiermark sind laut Aussendung 62 Prozent der Landesfläche bewaldet, Holz deckt demnach bereits 22 Prozent des Energiebedarfs. In Bayern werden rund zwei Millionen Wohnungen mit Holz beheizt. Kastilien-León verfügt über etwa fünf Millionen Hektar Wald und produziert rund ein Drittel der spanischen Holzpellets. In Kastilien-La Mancha wiederum spielt die Bewirtschaftung der Wälder auch wegen des hohen Waldbrandrisikos eine Rolle.

Kritik an zu viel Bürokratie

Bei der Gründung in Brüssel diskutierten Vertreter aus Politik, Landwirtschaft und Bioenergiebranche auch darüber, was einem stärkeren Einsatz von Holzenergie derzeit im Weg steht. Als ein Problem wurde dabei zu viel Bürokratie auf europäischer Ebene genannt. Das Netzwerk soll künftig noch größer werden. Die vier Gründungsregionen und der europäische Biomasse-Verband wollen weitere Regionen für eine Teilnahme gewinnen.